На Камчатке подходит к завершению лососевая путина

«Рыбопромышленники полуострова уже добыли 360 тысяч тонн лосося при прогнозируемом объеме 320 тысяч тонн. 240 тысяч тонн – в Карагинской подзоне. На протяжении последних дней там фиксируется минимальный вылов. Вместе с тем, в этом году в подзоне будет сделана попытка промышленного освоения подходов кижуча, который не был традиционным объектом промысла предприятий. Потому принято решение ввести в подзоне запрет на промышленное рыболовство с 1 сентября. В Камчатском заливе путина завершится 26 августа. На западе Камчатки промысел продолжается. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах добыто более 104 тысяч тонн лосося, 58,6 тысяч тонн из них – горбуша. Сейчас рыбопромышленники нацелены на добычу кеты и кижуча, который недавно подошел к побережью Охотского моря», – сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.