На Камчатке подходит к завершению лососевая путина

На Камчатке подходит к завершению лососевая путина

23 августа 2019, 12:38
Бизнес
C начала путины на полуострове добыты 284 тысячи тонн горбуши, 42,1 тысячи тонн нерки, 31,5 тысяча тонн кеты и 1,8 тысяча тонн кижуча.

C начала путины на полуострове добыты 284 тысячи тонн горбуши, 42,1 тысячи тонн нерки, 31,5 тысяча тонн кеты и 1,8 тысяча тонн кижуча.

Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае приняла решение о сроках завершения промышленного рыболовства в Камчатском заливе и Карагинской подзоне

Также члены комиссии запретили с 22 августа вылов на рыбопромысловом участке № 733, расположенном на реке Быстрой, и осуществление традиционного рыболовства на реке Авача, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Рыбопромышленники полуострова уже добыли 360 тысяч тонн лосося при прогнозируемом объеме 320 тысяч тонн. 240 тысяч тонн – в Карагинской подзоне. На протяжении последних дней там фиксируется минимальный вылов. Вместе с тем, в этом году в подзоне будет сделана попытка промышленного освоения подходов кижуча, который не был традиционным объектом промысла предприятий. Потому принято решение ввести в подзоне запрет на промышленное рыболовство с 1 сентября. В Камчатском заливе путина завершится 26 августа. На западе Камчатки промысел продолжается. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах добыто более 104 тысяч тонн лосося, 58,6 тысяч тонн из них – горбуша. Сейчас рыбопромышленники нацелены на добычу кеты и кижуча, который недавно подошел к побережью Охотского моря», – сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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