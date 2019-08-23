На Колыме увеличили добычу золота

В 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по добыче драгметаллов. Золотодобывающими предприятиями области добыто 37 тонн золота. На 2019 год планка по добыче золота увеличена до 40 тонн с последующим ростом до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик".