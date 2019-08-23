У Тосидзо Идо во Владивостоке сбылась мечта пятилетней давности

«Количество туристов в Приморье из стран АТР ежегодно увеличивается. Что касается турпотока из Японии, рост существенный – в 2,3 раза. Если в 2018 году за первую половину года наш регион посетили более 5 тысяч японских туристов, то с начала текущего года – уже 11,6 тысячи. Потенциал огромный, будем работать над увеличением этого показателя и дальше», – подчеркнула она.