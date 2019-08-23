У Тосидзо Идо во Владивостоке сбылась мечта пятилетней давности

У Тосидзо Идо во Владивостоке сбылась мечта пятилетней давности

23 августа 2019, 11:38
Бизнес
Турпоток в Приморье из Японии увеличился в 2,3 раза

Турпоток в Приморье из Японии увеличился в 2,3 раза

Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина провела рабочую встречу с главой японской префектуры Хего – Тосидзо Идо/

Целью переговоров стало определение направлений сотрудничества регионов двух стран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

Представительная делегация из префектуры Хего (Япония) во главе с Губернатором Тосидзо Идо посетила столицу Дальнего Востока впервые. По словам главы делегации Страны восходящего солнца, побывать во Владивостоке – его давняя мечта. Помимо двусторонних переговоров с Администрацией региона представители Японии также планируют посетить остров Русский, где осмотрят объекты энергоснабжения, Дальневосточный федеральный университет, технопарк «Русский».

«Очень давно хотел побывать у вас. Сегодня сбылась мечта пятилетней давности. Хотел бы обсудить вопросы возможного сотрудничества по наиболее взаимовыгодным направлениям», – обратился он к первому вице-губернатору Приморья.

Одной из перспективных сфер взаимодействия сторон Вера Щербина назвала туризм.

«Количество туристов в Приморье из стран АТР ежегодно увеличивается. Что касается турпотока из Японии, рост существенный – в 2,3 раза. Если в 2018 году за первую половину года наш регион посетили более 5 тысяч японских туристов, то с начала текущего года – уже 11,6 тысячи. Потенциал огромный, будем работать над увеличением этого показателя и дальше», – подчеркнула она.

Справочно. За 2018 год количество жителей Японии, посетивших Приморский край, составило почти 21 тысячу человек, что на 14,1% выше чем в 2017 году. Приморцы также стали чаще посещать Страну восходящего солнца. За прошлый год количество туристов составило более 34 тысяч человек, что на 11,4% выше по сравнению с показателями 2017 года.

По словам Веры Щербина, ведется активная работа по привлечению в Приморье туристов из Японии. Например, в следующем году в регион заходят две новые авиакомпании, которые откроют регулярные авиамаршруты.

На сегодняшний день территории соединяет ежедневная авиалиния Владивосток – Токио. С декабря 2018 года запущен новый рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток – Саппоро регулярностью два раза в неделю.

Первый вице-губернатор также отметила, что точки соприкосновения и большой потенциал есть и в торгово-экономическом сотрудничестве.

Губернатор префектуры Хего выразил готовность к сотрудничеству по этим направлениям.

В завершении встречи Вера Щербина пригласила представителей префектуры в составе делегации от Японии принять участие в работе пятого Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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