В Приморье подешевели яблоки

В Приморье подешевели яблоки

23 августа 2019, 16:40
Бизнес
Специалисты департамента и торговли Приморья провели мониторинг цен на социально значимые продукты

Специалисты департамента и торговли Приморья провели мониторинг цен на социально значимые продукты. В магазинах наблюдается снижение цен на яблоки.

На сегодняшний день самые доступные цены на свинину, яйца и сахар предлагает супермаркет «Реми».

«Свинина здесь стоит 199 рублей, десяток яиц – 63 рубля, сахар – 40 рублей. Наблюдается снижение цен на яблоки – до 103 рублей за килограмм», – отметили специалисты.

Курицу, растительное масло, молоко, рис и муку выгоднее всего покупать во «Фреш 25».

«Килограмм курицы здесь продается по 110 рублей, бутылка растительного масла стоит 66 рублей, литр молока – 60 рублей. Килограмм муки и риса можно приобрести за 30 и 55 рублей соответственно», – добавили они.

Картошка в этих магазинах сейчас продается по 36 рублей за килограмм.

Напомним, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское». Продукция местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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