В Приморье подешевели яблоки

Специалисты департамента и торговли Приморья провели мониторинг цен на социально значимые продукты

Специалисты департамента и торговли Приморья провели мониторинг цен на социально значимые продукты. В магазинах наблюдается снижение цен на яблоки. На сегодняшний день самые доступные цены на свинину, яйца и сахар предлагает супермаркет «Реми». «Свинина здесь стоит 199 рублей, десяток яиц – 63 рубля, сахар – 40 рублей. Наблюдается снижение цен на яблоки – до 103 рублей за килограмм», – отметили специалисты. Курицу, растительное масло, молоко, рис и муку выгоднее всего покупать во «Фреш 25». «Килограмм курицы здесь продается по 110 рублей, бутылка растительного масла стоит 66 рублей, литр молока – 60 рублей. Килограмм муки и риса можно приобрести за 30 и 55 рублей соответственно», – добавили они. Картошка в этих магазинах сейчас продается по 36 рублей за килограмм. Напомним, по инициативе Губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское». Продукция местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter