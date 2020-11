Во Владивостоке автобусы активно оснащают терминалами и валидаторами

58 автобусных маршрутов Владивостока сегодня оснащены терминалами для приема безналичных платежей

58 автобусных маршрутов Владивостока сегодня оснащены терминалами для приема безналичных платежей. Об этом сообщили в управлении транспорта администрации города. Валидаторы установлены в салонах восьми перевозчиков, процесс внедрения продолжается. По данным на 23 августа терминалы установлены и должны работать на следующих маршрутах: МУПВ «ВПОПАТ-1» - № 29, 63, 98д, 98 ц, 22, 42, 15, 15 к, 29д, 95, 75, 12, 79, 66, 27, 96, 31к, 44д; ОАО «Электрический транспорт» - все трамваи, троллейбусы и фуникулер; ООО «Скорость» - № 3, 4, 30, 2, 41, 24, 19, 98, 74; ООО «Примавтобизнес» - № 28к, 33, 68, 78, 9, 62, 90; ООО «Влад Рейс» - № 60, 81, 59, 97, 40, 86; ООО «ДальтрансДВ» - № 10, 7, 45, 46; ООО «ДВ - Транс Сети» - № 54 а, 13, 55; ООО «Каслар» - № 7т, 51, 13 к, 26, 54, 72, 35, 44, 50, 85, 85ц. Подписаны договоры о присоединении к системе с компаниями «Самокат» и «Восток Авто». «Хотелось бы подчеркнуть, что наличные платежи эти терминалы тоже учитывают, выдавая фискальный чек, – рассказала директор «АДЦ» Татьяна Бердникова. – Таким образом мы видим реальное число поездок. И с каждым днем количество учетных поездок увеличивается: в июле их было 725 тысяч, в том числе 75 тысяч - по банковским картам. По данным на 22 августа учетных поездок уже 651 тысяча, из них 65 тысяч - безналичного расчета». Администрация города продолжает работу по внедрению системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке, проводит большую разъяснительную работу с компаниями-перевозчиками, водителями. «Нас радует активность пассажиров, которые сообщают нам о случаях нежелания водителей включать валидаторы, – говорит Татьяна Бердникова. – По каждому такому сигналу проводим проверку. Уверена, что все вместе мы сможем заставить и перевозчиков, и водителей работать так, как работает транспорт в других цивилизованных городах». По словам Татьяны Бердниковой, процент безналичной оплаты медленно, но растет, в том числе с помощью единой транспортной карты, которая недавно поступила в продажу. Сегодня во Владивостоке ее можно приобрести по четырем адресам, в том числе на площади Семеновской, где находится большой транспортный узел. Напомним, система безналичной оплаты проезда начала работать в тестовом режиме в общественном транспорте Владивостока в ноябре 2018 года. Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно приложить к экрану валидатора бесконтактную банковскую карту или телефон с установленной программой PayPass. Скачать приложение можно через App Store и Google Play. При этом в транспорте для всех желающих остается наличный расчет. Евгений Кулешов (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

