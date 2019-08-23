Во Владивостоке автобусы активно оснащают терминалами и валидаторами

«Хотелось бы подчеркнуть, что наличные платежи эти терминалы тоже учитывают, выдавая фискальный чек, – рассказала директор «АДЦ» Татьяна Бердникова. – Таким образом мы видим реальное число поездок. И с каждым днем количество учетных поездок увеличивается: в июле их было 725 тысяч, в том числе 75 тысяч - по банковским картам. По данным на 22 августа учетных поездок уже 651 тысяча, из них 65 тысяч - безналичного расчета».