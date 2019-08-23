Во Владивостоке через аукцион ищут подрядчика на доброе дело

«Детский парк на Черемуховой будет отремонтирован с учетом пожеланий горожан. Эта территория в 2019 году стала лидером рейтингового голосования. Она находится в спальном районе Владивостока и пользуется особой популярностью у местных жителей», - отметили в управлении.