Во Владивостоке подрядчик устраняет дефекты в туалете на Спортивной набережной

Во Владивостоке подрядчик устраняет дефекты в туалете на Спортивной набережной

23 августа 2019, 08:45
Бизнес
При этом бесплатный общественный туалет продолжит работу в обычном режиме

При этом бесплатный общественный туалет продолжит работу в обычном режиме

Строители приступили к работам по облицовке входа общественного туалета на Спортивной набережной террасной доской. Их за свой счет в рамках гарантийных обязательств ведет подрядная организация ООО «Подгороденка», которая ранее занималась реконструкцией данного объекта. Недавно на входе в туалет появился ряд внешних дефектов: на подпорных стенах шпаклевка покрылась трещинами, а у нескольких гранитных плит изменилась форма. Это произошло из-за частых дождей. Подрядчик совместно с дирекцией по строительству объектов Владивостокского городского округа приняли решение оформить облицовку входа в туалет террасной доской. Ремонтные работы на объекте продлятся до 25 августа. При этом бесплатный общественный туалет продолжит работу в обычном режиме. Он открыт для посетителей ежедневно с 7:00 до 21:00. Напомним, общественный туалет на набережной Спортивной гавани во Владивостоке возобновил свою работу 1 мая этого года. Реконструкцию объекта провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации. Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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