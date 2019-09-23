Дизайн-код: Артемий Лебедев проявил интерес к Владивостоку и готов к сотрудничеству

«Очевидно, Владивосток, как и другие города, также нуждается в таких современных подходах, и очень хорошо, что городские власти это понимают, - рассказал по итогу встречи Артемий Лебедев. - Город сильно изменился за последние 10 лет. Кроме того, сюда пришел огромный туристический поток. Пожалуй, после Москвы и Санкт-Петербурга это третий город в стране, где так бурно развивается международный туризм. Владивосток – самый ближний для ваших гостей из Азии европейский город, настоящий центр притяжения. Однако инфраструктура к этому оказалась не совсем готова. Например, один из элементов – общественный транспорт, а также городская и транспортная навигация. С этой сферы, думаю, и можно было бы начать, продвигаясь затем дальше, в том числе, к созданию дизайн-кода. У Владивостока свое лицо, его, конечно, нужно беречь и сохранять, и обязательно использовать все местные особенности для усиления привлекательности города».