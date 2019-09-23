Госпродагентство Приморского края продает продукты по социальным ценам со складов

Госпродагентство Приморского края продает продукты по социальным ценам со складов

23 сентября 2019, 14:40
Бизнес
Продовольственные товары мелким оптом и в розницу с минимальной торговой надбавкой продаются по двум адресам

Продовольственные товары мелким оптом и в розницу с минимальной торговой надбавкой продаются по двум адресам Приобрести крупы, бакалею и рыбу по доступным ценам можно в Госпродагентстве Приморского края. Склады-магазины работают в двух муниципалитетах. Как отметили в краевом департаменте лицензирования и торговли, предприятие реализует продовольственные товары мелким оптом и в розницу с минимальной торговой надбавкой. «Перловая, пшеничная и ячневая крупы здесь стоят 23 рубля за килограмм. Гречка продается по 28 рублей, рис – по 53 рубля, макароны – по 37 рублей», – сообщили в ведомстве. Также в Госпродагентстве в широком ассортименте представлены бакалейные товары. «Килограмм сахара можно приобрести за 42 рубля, банка сгущенки стоит 55 рублей, тушенка – 100 рублей, консервированный горошек – 45 рублей, томатная паста – 65 рублей, бутылка масла – 70 рублей», – добавили специалисты. Кроме того, предприятие реализует рыбу и консервы по доступным ценам. «Горбуша нового улова продается по 118 рублей, камбала – по 93 рубля, селедка – по 57,5 рубля, килограмм кальмара стоит 138 рублей. Банка консервированной горбуши и скумбрии стоит 55 рублей, сайра и иваси продаются по 48 и 57 рублей соответственно», – отметили они. Склады-магазины Госпродагентства Приморья работают во Владивостоке по адресу: улица Заречная, 5, и в селе Михайловка на улице Привокзальная, 5. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".

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