Новые мост и путепровод появятся в Приморье

«Мост в настоящий момент выполнен на 70%. Сейчас ведем укладку защитного слоя бетона, завершим ее к октябрю. Потом останется асфальтирование и обустройство: ограждение и освещение. Работы ведем в графике. Новый мост через реку Славянка спроектирован под нагрузку 14 тонн на ось и с повышенными гидрологическими требованиями, в которых были учтены максимальные паводки за 100 лет наблюдений», – рассказал главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.