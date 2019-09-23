Новые мост и путепровод появятся в Приморье

Новые мост и путепровод появятся в Приморье

23 сентября 2019, 16:50
Бизнес
Новый мост спроектирован под нагрузку 14 тонн на ось и с повышенными гидрологическими требованиями

Новый мост спроектирован под нагрузку 14 тонн на ось и с повышенными гидрологическими требованиями

Мост через реку Славянка на автодороге Уссурийск–Пограничный–Госграница готов к бетонированию. Работы на объекте ведутся в рамках реконструкции участка трассы с 13 по 20 километры.

Как сообщил представитель компании подрядчика, новый мост будет шире, выше и прочнее стоявшего на этом месте сооружения, он выполнен с учетом всех современных требований по нагрузкам.

«Мост в настоящий момент выполнен на 70%. Сейчас ведем укладку защитного слоя бетона, завершим ее к октябрю. Потом останется асфальтирование и обустройство: ограждение и освещение. Работы ведем в графике. Новый мост через реку Славянка спроектирован под нагрузку 14 тонн на ось и с повышенными гидрологическими требованиями, в которых были учтены максимальные паводки за 100 лет наблюдений», – рассказал главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.

Также в ходе реконструкции участка трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница идет бетонирование на путепроводе на развязке в сторону села Покровка. Новая двухуровневая развязка позволит автомобилистам совершать безопасный поворот в сторону Покровки, двигаясь из Уссурийска, и из Покровки в сторону Пограничного. Таким образом, здесь не будет пересечения потоков автотранспорта. Дорожники уже выполнили съезд в сторону Покровки, уложили первые метры бетона на подходе со стороны Уссурийска.

«Как только перепустим движение под путепроводом, досыпем подходы со стороны Покровки. Сейчас завершаем деформационные швы, после обварки цоколей приступим к бетонированию, затем уложим асфальт», – обозначил главный инженер.

После реконструкции этот участок станет шире и безопаснее для автомобилистов. С 7 до 10 метров увеличится ширина дороги, появятся полосы торможения и разгона, асфальтированные обочины и барьерное ограждение. По контракту срок завершения всех работ – декабрь 2019 года.

Отметим, автомобильная дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница входит в состав международного транспортного коридора «Приморье-1». Реконструированные в 2009-2015 годах участки дороги с 20 по 72 километры эксплуатируются без замечаний уже почти 10 лет. В планах департамента – выполнить до 2024 года реконструкцию трассы в полном объеме до пункта пропуска Пограничный.

Также департаментом планируется в 2020 году выполнение работ по ремонту пришедших в ненормативное состояние автомобильных дорог Октябрьского района, в том числе и автомобильной дороги Галенки–Новогеоргиевка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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