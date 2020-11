Огурцы идут в рост

В Приморье на подходе крупный тепличный проект с частными инвестициями

В Приморье на подходе крупный тепличный проект с частными инвестициями Приморский край, несмотря на достаточно благоприятные климатические условия, в последние годы сдал позиции по поставке на рынок местных фруктов и овощей. При этом сложная ситуация сложилась на тепличном направлении, так как затраты на теплоэнергию в крае являются одними из самых высоких на Дальнем Востоке. Примечательно, что у соседей, где проекты модернизации тепличных хозяйств были поддержаны бюджетами, доля этих затрат по факту - значительно меньше приморских. Куда более серьезная угроза для приморцев - экспансия китайских производителей, проекты которых на родине субсидирует государство. Как следствие, приморские производители с их высокими ценами и небольшими объемами с трудом пробиваются на полки местных торговых сетей, забитые продукцией из приграничных районов Китая. Дальневосточный огород Два года назад, на площадке III Восточного экономического форума глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ заявил, что Приморский край должен стать «дальневосточным огородом», при этом производство овощей в регионе необходимо удвоить. «Чтобы обеспечить жителей Дальневосточного округа основными продуктами питания и приблизиться к среднероссийским нормам потребления, необходимо построить порядка 100 гектаров теплиц, а также увеличить площади под овощами открытого грунта», - отметил министр. По его словам, существенный резерв Дальневосточного округа - «повышение урожайности за счет использования новых, адаптированных к местным условиям, семян и увеличения объема вносимых минеральных удобрений», которых сейчас вносят в среднем на 40% меньше, чем в среднем по России. По данным Россельхозбанка, ДФО дополнительно необходимо 43 тыс. тонн огурцов закрытого грунта и 28,8 тыс. тонн томатов. Эти оценки основаны на возможности роста потребительского спроса в дальневосточных регионах. Сейчас уровень потребления овощей закрытого грунта здесь не превышает 3 кг на человека в год, при этом в среднем по стране этот показатель составляет 7 кг. «Овощи закрытого грунта, уход от импорта - это одна из задач, которая стоит перед всеми регионами. В нашем крае такие проекты тоже будут реализовываться. Указом президента России Владимира ПУТИНА перед нами поставлена задача по двукратному приросту в растениеводстве. Будем добиваться этого как поддержкой существующих хозяйств, так и реализацией новых крупных инвестиционных проектов», - говорит глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО. Партизанские страдания После банкротства крупнейшего тепличного хозяйства Приморского края ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевка») крупными теплицами в регионе располагают лишь два предприятия из Партизанска - ООО «Лазурный» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП». При этом часть теплиц, построенных еще во второй половине прошлого века, уже давно выработала свой ресурс, а значит, бизнес вынужден раскошеливаться на новое оборудование. Тепличный комплекс «ДЭМ-Лазурное КСП», площадь которого превышает 6 гектаров, с каждым годом становится все более технологичным предприятием. Там выращивают огурцы, томаты, перец и зеленные культуры. В 2018 году предприятия из Партизанска вырастили на двоих более 1,5 тыс. тонн тепличных овощей. При этом производители работают на льготных условиях - в текущем году на производство овощей защищенного грунта предприятиям уже оказана поддержка из краевого бюджета на 12,5 млн рублей. «Если нас не будет, Китай станет монополистом по поставкам овощной продукции в Приморье и будет диктовать нам свою цену, какую сочтет нужным установить», - отмечает представитель «ДЭМ-Лазурное КСП». «Основным сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств является энерго- и теплозатратное производство. При существующей конъюнктуре цен на овощном рынке тепличные технологии не приносят тех доходов, которые позволили бы предприятию развивать производство. Изменить эту ситуацию может только модернизация производства, но этот процесс достаточно дорогостоящий и длительный», - говорит представитель науки. Рынок замер в ожидании Решить проблему круглогодичных поставок местных овощей призван масштабный проект с частными инвестициями - еще в 2018 году на площадке Восточного экономического форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключили администрация Приморского края, Россельхозбанк и ООО «НК Лотос». Инвестор планирует вложить более 4,5 млрд рублей в строительство тепличного комплекса мощностью 25 тыс. тонн овощей в год на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Инвестор будет строить комплекс в три этапа. Ввод первой очереди запланирован на четвертый квартал текущего года. Вторая и третья очереди будут введены в течение трех лет. Комплекс, помимо непосредственно теплиц, включит в себя склады, лабораторию, транспортно-логистический центр. Компания будет круглогодично выращивать томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе предполагается выращивание цветочной продукции. Японцы не спешат О желании вложиться в крупный тепличный проект в Приморье неоднократно заявлял японский бизнес, однако после трех лет разговоров к конкретным делам никто так и не перешел. Еще в июне 2017 года японская компания Farmdo Corporation объявила о намерениях инвестировать более 1 млрд рублей в создание комплекса по круглогодичному выращиванию овощей. В ходе реализации проекта инвестор планировал строительство теплиц, оснащенных солнечными батареями. Подобные теплицы уже строятся японской компанией в Монголии. «Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловский» и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», - сказал президент Farmdo Corporation Иваи Масаюки. Сегодня об этом проекте уже никто не говорит, но это не значит, что японский бизнес забыл о Приморье. «Состоялись переговоры с инжиниринговой компанией JFE Engineering, корпорацией Marubeni и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC). Партнеры рассматривают возможность строительства тепличного комплекса в крае и в настоящий момент занимаются поиском партнера с российской стороны. Предполагается, что сельскохозяйственный проект будет реализован в рамках режима ТОР», - сообщила администрация Приморья в феврале по итогам визита российской деловой миссии в Японию. JFE Engineering еще в 2016 году заявила о желании построить в Приморье совместно с ФГУП «Дальневосточное» теплицы на площади 5 га. Проект предполагал активное использование газа, а с этим в регионе пока большие проблемы. АО «Джэй-Эф-И Инжиниринг» (JFE Engineering) - японская инжиниринговая компания. Входит в состав холдинга JFE. Оборот капитала компании составляет 500 млрд иен в год. Помимо производства и проектирования предприятий JFE Engineering разрабатывает технологии в области энергетики. В 2013 году было принято решение о расширении деятельности компании и выходе в сферу агробизнеса. Отметим, что в настоящее время японско-российская агрокомпания JGC Evergreen реализует проект по выращиванию овощей в закрытом грунте в Хабаровском крае. Первая продукция поступила в торговые сети Хабаровска еще в начале марта 2016 года. Клубничный аромат Другим перспективным направлением может стать тепличное производство фруктов и ягод с привлечением азиатских технологий. По словам директора технопарка «Русский» Дмитрия БОРОВИКОВА, первым иностранным резидентом технопарка может стать японская компания Hitachi с проектом высокотехнологичной теплицы для выращивания клубники. Японцы заинтересованы в поставке на территорию технопарка своей технологии. «Русский» в этом случае помогает с технологической стороны, а Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), на территории которого сейчас работает технопарк, оказывает административное содействие. Технопарк создан на острове Русском в 2017 году в рамках утвержденной правительством РФ концепции развития острова Русский на базе ДВФУ, это совместный проект ДВФУ, фонда «Сколково» и более 30 парт- нерских организаций. Сейчас технопарк насчитывает 65 резидентов, среди них - компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины, виртуальной реальности и других. Технопарк «Русский» уже стал членом Ассоциации азиатских технопарков (Asian Science Parks Association, ASPA), а также вошел в число Ассоциации зон высоких и новых технологий «Шелковый путь». Это облегчает контакты, сотрудничество и обмен опытом участников технопарка с иностранными коллегами, а также помогает выйти на азиатские рынки. Досье «Дальневосточного капитала": ООО «НК Лотос» зарегистрировано в апреле 2018 года в селе Михайловка Приморского края с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов. Владелец - генеральный директор ООО «Вымпел» Никита КОЖЕМЯКО. Фото автора. Александр Салков Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.

