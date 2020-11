Отдам краба в богатые руки

Валютоемкий ресурс обрел новых владельцев - выручка от аукционов по продаже квот на Дальнем Востоке составила 99,5 млрд рублей

Валютоемкий ресурс обрел новых владельцев Эпопея с введением аукционного принципа распределения квот, как и ожидалось, привела к появлению нового игрока на этом высокомаржинальном рынке. На Дальнем Востоке 10 лотов на сумму более 38 млрд рублей выиграли компании, подконтрольные группе «Русский краб» Глеба ФРАНКА, совладельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК). По факту, «Русский краб» и его структуры стали владельцами порядка 15% квот от общего объема добычи этого биоресурса. По данным Росрыболовства, размер квоты на вылов крабов, которая была выставлена на аукцион, составляет 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50% от общей квоты. Торги прошли с 7 по 15 октября на электронной площадке АО «Российский аукционный дом». Победители аукционов смогут начать промысел с 2020 года. Квота закрепляется на 15 лет. Досье "Золотого Рога": Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. На торги был выставлен 41 лот - доли квот на добычу крабов в Дальневосточном и Северном бассейнах. Лоты были сформированы по районам промысла исходя из расчетов экономической эффективности добычи крабов. В Дальневосточном бассейне разыграны доли квот на вылов камчатского краба, краба- стригуна опилио, синего, равношипого и краба-стригуна бэрди, на Севере - камчатского краба и краба-стригуна опилио. Результат удовлетворительный Торги состоялись по 35 лотам, на которые поступили заявки. Выручка от аукционов по продаже квот на Дальнем Востоке составила 99,5 млрд рублей, в Северном бассейне - 42,8 млрд рублей. «В целом, для группы компаний «Русский краб» результат удовлетворительный. На крабовых аукционах было продано 35 лотов, мы взяли 10 из них. Речь идет о пяти видах крабов в трех зонах: Охотское и Берингово моря, а также Западная Камчатка. Точный объем в тоннах мы сейчас назвать не можем, поскольку это будет известно после установления общего допустимого улова уполномоченными органами», - сказал «Интерфаксу» представитель ГК «Русский краб». Согласно протоколу аукциона, в торгах победили ООО «Пасифик краб» (пять лотов на общую сумму 18,9 млрд рублей), ООО «Камчатка краб» (три лота на 11,6 млрд рублей) и ООО «Атлантик краб» (два лота на 7,8 млрд рублей). Владельцем всех трех компаний (зарегистрированы во Владивостоке по адресу ул. Шилкинская, д. 7Б, но в разных офисах) является ООО «Русский краб» (Москва), единственным учредителем которого является Глеб Франк. Общая стоимость лотов - 38,3 млрд рублей. Кроме того, принадлежащее г-ну Франку ООО «Баренц краб» подавало заявку на участие в торгах по продаже квот в Северном бассейне, но не стала победителем. Напомним, что распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. В рамках договоров, которые будут заключены с победителями аукционов, пользователи обязаны будут построить на российских верфях среднетоннажные суда длиной более 50 метров для добычи краба. Всего 41 краболовное судно: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. По оценкам участников рынка, примерная стоимость одного краболова составит около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора. «Одна из наших приоритетных задач - строительство 10 краболовных судов. В соответствии с действующим законодательством, у победителей аукционов есть 180 дней на заключение судостроительных контрактов. Мы внимательно изучили возможности российских судостроительных верфей, в частности Онежского и Хабаровского заводов, «Восточной верфи» (Приморский край – прим. автора) и Окской судоверфи. Принять окончательные решения по выбору места строительства и завершить контрактную кампанию планируем в срок, определенный постановлением правительства», - отметил представитель ГК «Русский краб». У «Антея» все идет по плану Согласно протоколу аукциона, в торгах приняли участие 23 компании, из них 18 стали обладателями квот. На Севере из десяти лотов половина досталась ООО «Антей Север» (Мурманск), которое заплатило за них 18,22 млрд рублей. Еще две связанные с ней компании – ООО «Антей» и ООО «Алестар» - выиграли по одному лоту на Дальнем Востоке (на 3,57 млрд рублей и 4,44 млрд рублей соответственно). Досье "Золотого Рога": ООО «Антей» зарегистрировано во Владивостоке с уставным капиталом 4,041 млн рублей. Выручка за 2018 год – 6 млрд 941,387 млн рублей, чистая прибыль - 1 млрд 839,817 млн. Владельцами компании на данный момент являются учредитель ООО «Антей Север» и ООО «Алестар» Игорь МИХНОВ (51%) и бывший управляющий партнер адвокатского бюро «Белянцев и партнеры» Сергей БЕЛЯНЦЕВ (49%). Напомним, что ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) в декабре прошлого года спустило на воду головное судно для добычи краба проекта 03070 «Русь» для ООО «Антей». Завершение строительства в соответствии с регламентами Росрыболовства в отношении оснащения флота и передача краболова заказчику планировалось в III квартале 2019 года. Контракт на строительство краболова между «Пеллой» и компанией из Владивостока был заключен в июне 2017 года, закладка состоялась в марте 2018 года. Судно будет оборудовано конусными ловушками «японского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой и транспортировкой живого краба в решетчатых корзинах, размещенных в специальных изолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной забортной водой. Софинансирование строительства судна обеспечивает Альфа-банк. На площадке V Восточного экономического форума в сентябре этого года ООО «Антей» и ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (Находка) подписали соглашение о строительстве на верфи завода судов-краболовов. Предполагалось, что, в случае получения «Антеем» по итогам аукциона квот на добычу крабов, стороны заключат судостроительный контракт на строительство 10 судов-краболовов стоимостью 1 млрд рублей каждый. Срок строительства каждого судна - не более 5 лет с даты получения квоты. Контракт на строительство должен быть заключен до 1 мая 2020 года. Подписанное соглашение обязывает верфь резервировать стапельные места под строительство таких судов. Без Сбера - никак Два лота на 5,263% крабов на Дальнем Востоке за 10,36 млрд рублей выиграло ООО «Островной-краб» (с. Малокурильское, Сахалинская область), учрежденное в мае 2019 года специально для участия в аукционах по распределению краба. 95% капитала этой компании принадлежит АО Управляющая компания «Дальневосточный рыбак» (Владивосток), 5% - ООО «Сбербанк инвестиции». В группу «УК «Дальневосточный рыбак» входят ООО «Интеррыбфлот», «Морской транспорт» (оба - Владивосток), «Рыбокомбинат Островной», «Восток Тур» (оба - Сахалинская область), «Поларис» (Камчатский край), «Торговый дом «Морской регион» (Москва). Флот группы насчитывает более 30 судов. Владельцами АО «УК «Дальневосточный рыбак» являются Алексей БАЙГУЖИН (34%), Анатолий ГАЛКИН и Олег СИМЧУК (по 33%). Год назад, на IV Восточном экономическом форуме председатель совета директоров группы «УК «Дальневосточный рыбак» Алексей Байгужин заявил, что инвестпроект группы по созданию рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на острове Шикотан может быть переформатирован из-за грядущего перераспределения крабовых квот. «Этот проект (комплекс «Островной» – Прим. автора) мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, не дожидаясь определенного движения дальше. Начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу «Поларис» и «Интеррыбфлот» – Прим. автора), которые в принципе дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то что, сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу. На сегодня мы из своих 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций вложили 3 млрд, уже запуск первого из четырех заводов (намечен) на весну следующего года, и дальше до 2021 года. Где и как мы будем брать средства, с условием того, что мы уже откредитовались в банках? Мы рассчитываем определенные финансовые показатели, которые в будущем можем получить с тех же крабовых квот. Но предполагалось, что они (квоты) останутся, а не будут выставлены на аукцион. Для нас это, конечно, острый вопрос», - заявил рыбопромышленник. Как видим, выход из сложившейся ситуации был найден - «Дальневосточный рыбак» привлек структуру Сбербанка, которая выступила инвестором для выхода на аукцион. Отметим, что ООО «Антей» (Владивосток) и ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, Приморский край) подписали соглашение о строительстве 10 судов-краболовов при условии получения добытчиком квоты на вылов крабов. Кроме того, победителями торгов на Дальнем Востоке стали компании «Мерлион» (1 лот), «Север» (2), ТРК (2), «Маг-Си Интернешнл» (2), «Восход» (1), «Аква-Инвест» (1), «Дальневосточное побережье». Один лот - в активе ООО «Восход» (пос. Преображение), которое принадлежит сыну губернатора Приморья Никите КОЖЕМЯКО. ОДНАКО На шесть лотов по вылову глубоководных крабов на Дальнем Востоке претендентов не нашлось. Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ пояснял, что начальная цена на эти лоты будет снижена, и они вновь будут выставлены на торги. По данным электронной площадки, эти лоты были самыми доступными - стартовая цена на каждый из них составляла 785,9 млн рублей. Глубоководные виды крабов являются малоизученными, малоразмерными и имеют более низкую товарную стоимость относительно других крабов. При этом они являются еще и самыми труднодоступными, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-1500 метров. Работа на таких глубинах предъявляет особые требования к промысловым судам в части автономности, оснащения более мощным и энергоемким промысловым оборудованием, а также к более износоустойчивому и, следовательно, дорогому промысловому вооружению. На фото: Крабовые клешни ушли с молотка. Фото из архива. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter