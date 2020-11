Резиденты исчезающих территорий

Резидентов территорий опережающего развития и спецрайонов уводят с радаров

Резидентов территорий опережающего развития и спецрайонов уводят с радаров Правительство хочет защитить резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и специальных административных районах (САР) от возможных санкций. Для этого предлагается разрешить обществам с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированным в САР и ТОР, передавать регистраторам учет прав на доли в компании. При передаче прав учета долей регистратору информация о собственниках ООО не будет публиковаться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). «В отношении обществ, являющихся участниками САР и территорий опережающего развития (ТОР), законопроектом корректируется существующая в настоящее время система учета прав на доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в ЕГРЮЛ. Так, предлагается осуществлять учет прав на доли в списке участников ООО, ведение и хранение которого будет осуществляться регистраторами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. При этом переход прав на долю в уставном капитале компании или возникновение и прекращение ограничений этих прав будут происходить с момента внесения соответствующей записи в список участников ООО. Таким образом, из ЕГРЮЛ исключается информация, связанная с долями общества, с указанием вместо нее сведений регистратора, что позволит сохранить режим конфиденциальности по аналогии с текущим регулированием реестров владельцев ценных бумаг. А это, как отмечают разработчики законопроекта, «представляется актуальным» в сложившейся ситуации возросшего риска применения санкций в отношении российских юрлиц. Тем не менее, законопроект не предусматривает отказ от действующей в настоящее время системы учета прав на доли. В связи с этим выбор между регистратором и использованием действующей в настоящее время системы учета, то есть отражения соответствующих сведений о составе участников общества в ЕГРЮЛ, будет осуществляться участниками САР и ТОР самостоятельно. Досье "Золотого Рога": Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский и Октябрьский. Основная цель САР – редомициляция (смена юрисдикции) зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе – в качестве антисанкционной меры. Как это работает Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний. Резиденту за полгода после переезда нужно вложить в страну минимум 50 млн рублей. Этот пункт принят специально, чтобы отсечь небольшой бизнес. Переехавшие в Россию компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды). Не всем по нраву Спрос на переезд в САРы пока есть только со стороны компаний из международных офшоров, как правило, именно там расположены головные холдинговые компании. В частности, с этого года многие популярные у российского бизнеса офшоры (в том числе – Британские Виргинские острова, Бермудские, Каймановы и Сейшельские острова) начали принимать законы, требующие от компаний заниматься реальной деятельностью на их территориях. За 2019 год компании должны открыть полноценный офис или представить доказательства уплаты налогов в другой, прозрачной, юрисдикции. В то же время, юристы отмечают, что на сегодня в законе слишком много ограничений, тормозящих процесс захода в САР. В частности, достаточно сложная процедура переезда. Кроме того, переехать в САР могут компании из ограниченного списка стран – входящих в группу FATF, борющихся с отмыванием денег, а также комитет экспертов Совета Европы по оценке антиотмывочных мер. Если компании смогут переезжать в САРы из любых юрисдикций – это будет большой плюс. Правда, для компаний, которые являются международными не только на бумаге, но и на практике, все равно важно сохранить свое европейское или американское гражданство. Новые жильцы поселка Воевода Первым резидентом владивостокского офшора стал ныне скандально известный совладелец банка «Восточный» Артем АВЕТИСЯН. Его компания Finvision Holdings Limited, получившая широкую огласку в связи с делом основателя фонда частных капиталовложений Baring Vostok Майкла КАЛВИ, официально сменила прописку на островную год назад и ныне именуется ООО международная компания (МК) «Финвижн Холдингс». АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до переезда на остров Русский базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей. Артем Аветисян пояснял, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре. «Как КИК (контролируемая иностранная компания – Прим. «ДК») нам необходимо было ежегодно сдавать в России финансовую отчетность компании, а также учитывать ее чистую прибыль в налоговой декларации – 3 НДФЛ – и платить налог с прибыли КИК в размере 13%. Кроме того, необходимо было снимать офис, содержать номинального директора, специалистов по ведению бухгалтерского учета, а также аудиторов. В России же, со статусом САР, как международная холдинговая компания, мы освобождаемся от налогов на дивиденды и от налогов на продажу акций либо долей компании. Да и перевод компании в Россию у нас занял всего 5 дней», – сказал г-н Аветисян. Пикантность ситуации в том, что на острове на данный момент практически нет подходящих офисных зданий, поэтому МК «Финвижн Холдингс» была вынуждена снять офисное помещение на территории Центра отдыха «Белый лебедь». Пример оказался не заразителен – только в марте этого года в спецрайоне появился второй резидент – ООО МК «Доналинк» (ранее – Donalink Ltd.), аффилированная с основным владельцем АО «СУЭК» Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО. Причем, новичок избрал местом регистрации тот же юрадрес, что и у «Финвижн» – остров Русский, поселок Воевода, 20. «Компания владеет иностранными и российскими (в частности, дальневосточными) активами, и основной целью редомициляции «Доналинк» был перевод таких активов в Россию. Компания планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, при этом сохраняя его и на международных рынках», – поясняло Минвостокразвития. Интерес г-на Мельниченко к Приморью оправдан – МК «Доналинк» в настоящее время владеет 41,84% акций ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которому полностью принадлежат АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). 52,07% акций ДЭК принадлежит «РусГидро». В настоящее время партнеры предварительно договорились, что структуры Андрея Мельниченко снизят свою долю в ДЭК, обменяв ее на Лучегорский угольный разрез в Приморье, с годовой добычей 5 млн тонн, и Приморскую ГРЭС. НКО в нагрузку В Госдуму поступил законопроект, который позволяет редомицилировать некоммерческие организации (НКО) в специальные административные районы (САР) на острове Русском (Владивосток) или острове Октябрьском (Калининград). Действующий режим САР распространяется только на коммерческие компании. «В то же время, НКО составляют третий сектор мировой экономики, имеющий значительные масштабы и играющий важную роль в развитии экономики и общества. В частности, к НКО относятся эндаумент-фонды - целевые фонды, предназначенные для использования в некоммерческих целях, в том числе финансирование образовательных учреждений и вложений в венчурные активы, отличающиеся высокими рисками», - говорится в пояснительной записке. Авторы считают, что возможность редомициляции НКО положительным образом скажется на привлекательности САР как правового режима ведения коммерческой и общественно-полезной деятельности. Проектом федерального закона устанавливаются основные положения о международных фондах, порядок и последствия их регистрации, особенности организации деятельности, отчетности, а также особенности государственного контроля. Досье "Золотого Рога": 1 июня в России стартовал третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года. На этот раз правила ужесточены: в отличие от первых двух этапов нужно будет не только раскрыть соответствующие сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании в одном из специальных административных районов. Кроме того, средства с иностранных счетов нужно перевести в российские банки. Участники амнистии капиталов получат гарантии освобождения от ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. На фото: Резидентов острова Русский прикроют не только с воздуха. Фото ТАСС Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

