Энергоперестройка

«РусГидро» готовит крупную сделку с угольщиками, планирует строительство новой ТЭЦ в Приморье Энергоинфраструктуру Приморского края ожидают серьезные перемены – в следующем году ПАО «РусГидро» (управляет большой энергетикой Дальнего Востока) и структуры владельца угледобывающей компании СУЭК Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО планируют совершить обмен активами, в рамках которого последние получат Приморскую ГРЭС (мощность - 1,46 ГВт) и Лучегорский угольный разрез (годовая добыча - 5 млн тонн), снизив свою долю в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). При этом «Русгидро» в 2021 году планирует начать строительство и модернизацию станций в Приморье, которые необходимы для реализации крупных проектов. Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2, реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Бартерный обмен Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», часть приморских активов АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») в ближайшее время может перейти под контроль угольщиков. «Мы все еще работаем над условиями и потенциальным рефинансированием долга нашей дальневосточной «дочки» - ДГК. Так что мы не ожидаем результатов к концу этого года», - сообщил представитель «РусГидро» во время телефонной конференции. Он уточнил, что обмен активами между СУЭК и «РусГидро» не предполагает денежных операций. Ранее источники «Коммерсанта» объясняли необходимость сделки тем, что структуры г-на Мельниченко могут заблокировать обсуждаемую в правительстве схему по капитализации долга. Предполагается, что долг будет конвертирован в капитал ДГК, у «РусГидро» появится в компании крупный пакет, что резко снизит влияние Мельниченко на компанию через ДЭК. Досье "Золотого Рога": «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. РФ принадлежит 60,6%, вторым крупнейшим акционером является ВТБ с долей 13,3%. ПАО «ДЭК» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основным акционером ДЭК является «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через АО «РАО ЭС Востока»). Компании ООО МК «Доналинк» (резидент САР на острове Русский, ранее - Donalink Ltd;), аффилированной с Андреем Мельниченко, принадлежат 40,38%. Артемовский вариант «РусГидро» и администрация Приморского края на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашения о сотрудничестве при модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительстве Артемовской ТЭЦ-2. Оба проекта будут реализованы в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики. Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Досье "Золотого Рога": Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «ДГК»). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем. Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год. Электрическая мощность станции составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. ТЭЦ-2 будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка. В соответствии с соглашением, «РусГидро» включит проект Артемовской ТЭЦ-2 в инвестиционную программу, обеспечит проектирование и последующее строительство станции. Администрация Приморского края окажет содействие реализации проекта, в том числе в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок. Администрация Артемовского городского округа учтет строительство Артемовской ТЭЦ-2 при актуализации схемы теплоснабжения Артема в объемах не меньших, чем существующая тепловая загрузка Артемовской ТЭЦ. Также в рамках ВЭФ заместитель гендиректора - директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей ВАСИЛЬЕВ и директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг» Игорь АНТРОПЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных ТЭС в качестве отходов. Как следует из документа, стороны рассмотрят возможности создания на территории Дальнего Востока предприятий по производству строительных материалов из золошлаковых отходов угольных ТЭС группы «РусГидро». В частности, новые технологии предполагается использовать на Артемовской ТЭЦ-2, которая будет построена в Приморье. ЗШО являются ценными продуктами высокотемпературной переработки, образующимися при сжигании угольного топлива. Материалы, полученные из ЗШО, в силу специфики сырья, стоят дешевле традиционных, а их применение вносит значительный вклад в решение целого ряда задач социально-экономического развития территорий: от улучшения экологической обстановки, снижения затрат на производство и потребление электро- и теплоэнергии до экономии традиционных природно-сырьевых ресурсов, где отходы одних производств являются сырьем для других. Солнце и ветер в помощь «РусГидро» планирует обратиться к государству за поддержкой проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в изолированных регионах. Речь идет о создании специальной программы поддержки таких объектов. «Это программа развития локальной энергетики на возобновляемых источниках энергии, она так называется. В разных точках - и в Якутии, и на Камчатке, в других зонах, на Чукотке - там, где действительно необходимо снижать себестоимость энергии», - сообщил первый заместитель главы «РусГидро» Джордж РИЖИНАШВИЛИ на конференции газеты «Ведомости» «Будущее возобновляемой энергетики в России». По его словам, компания уже обсуждала с ведомствами пилотную программу, ее параметры и стоимость он не назвал. «Пока идет обсуждение источников», - отметил он, пояснив, что сейчас есть несколько вариантов развития программы. Согласно видению «Рус- Гидро», программа должна затронуть Дальний Восток. Речь идет о разных видах станций на ВИЭ. По его словам, компания уже сегодня работает по установлению большого количества ветряков. «У нас в разработке - программа по солнечной генерации, по гибридным - ветер, дизель и солнце - установкам. Будем с государством прорабатывать вопрос финансирования соответствующей программы», - сказал г-н Рижинашвили. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

