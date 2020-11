Мужская работа: Магия огня и металла очень притягательна

На заводе не устают рассказывать историю, как при работе кусочек металла откололся и вошел ему в грудь, рядом с сердцем

Корреспондент «Золотого Рога» пообщался с владивостокским кузнецом Николай ТИТУХ трудится кузнецом пятого разряда на молотах и прессах АО «Центр судоремонта «Дальзавод» с 1977 года. Сразу же после службы на флоте он пришел сюда работать подручным, а через пять лет стал кузнецом третьего разряда. На заводе не устают рассказывать историю, как при работе кусочек металла откололся и вошел ему в грудь, рядом с сердцем. Но об этом ниже. «Золотому Рогу» он с удовольствием поведал о трудностях своей работы, знаках отличия кузнецов в советское время и объяснил, какие качества необходимы молодым специалистам. Досье "Золотого Рога" Кузнечно-литейный цех - один из старейших на «Дальзаводе». Литейный цех возник еще в конце XIX века, а следом был пущен в эксплуатацию и кузнечный цех. Его задачи изначально были оборонными - здесь изготавливали гранаты, автоматы и другое оружие. После окончания войны цех вместе с другими подразделениями завода занялся судоремонтом и судостроения. В свое время коллектив литейного цеха «Дальзавода» отливал памятники по моделям скульптора Эдуарда БАРСЕГОВА, которые украшают Владивосток: Кириллу и Мефодию, Пушкину, а также памятник Осипу Мандельшаму по моделям другого скульптора Валерия НЕНАЖИВИНА, отдельные фрагменты памятника пограничникам, бронзовые плиты у мемориала ПЛ С-56 и многое другое. - Николай Федорович, сложно ли было осваивать эту профессию? - Осваивать профессию кузнеца надо всю жизнь, тем более, в таком деле, как военный судоремонт. На завод поступают разные корабли, поэтому отличаются марки стали, их свойства, а соответственно - и подход: нагрев и типы ковки, температуры и условия охлаждения. В советское время мы и для гражданской промышленности ковали разные изделия: топоры, рельсы, цепи. - С какими трудностями вы сталкивались в этой работе? - Первые годы эта работа физически сложна. Ты молод, организм еще не так подготовлен, и если весь день «катать кольца», то мышцы просто отнимаются. Нужно иметь отменное здоровье, чтобы находиться несколько часов рядом с печью, нагретой до большой температуры, в облаках пара, да еще и поворачивать деталь стальными клещами. Потом привыкаешь, втягиваешься. Тогда еще не было манипуляторов, которые облегчают физический труд, все делали вручную. Определенная сложность еще возникала из-за того, что работали в три смены. Первая смена - с восьми утра до четырех часов дня, вторая - до двенадцати ночи, третья смена длилась с 23:45 до 07:45. В последнюю смену спать хотелось невероятно. - Что первое вам доверили ковать? - Строительные скобы и ножи. Это была самая простая работа. - Ковали ли вы что-нибудь для себя? - Раньше ковали, сейчас этого не делаем, потому что надобность в этом отпала - все есть в магазинах. Тяпку ковал, ломик, гвоздодер… - Раньше у некоторых работников завода были свои знаки качества на изделиях, которые они создавали. Таким образом можно было сказать, что за каждое изделие работник поручился. Была ли такая практика у кузнецов? - Требования к качеству изделий в нашем цеху были и остаются очень высокими. Изготовленная на месте деталь должна быть безупречна, ведь от нее зависят надежность и боеспособность корабля в море. Поэтому за качеством работы в кузнечном цеху следит отдел технического контроля: проверяют каждую деталь. В СССР система контроля дополнялась еще оценками - три, четыре и пять. Если ты получал «четверку», то добавляли к зарплате пять процентов премии, если «пятерку», то десять. У всех были дневники социалистического соревнования, мастер вел выполнение плана, записывал результаты каждого месяца. Раз в пятилетку подводились итоги, по которым присваивали премии или звание ударника труда. Количество грамот, которые я получил за успехи в работе, сложно сосчитать. Ну и звание ударника одной из пятилеток у меня тоже есть. - Какие особые качества и навыки нужны человеку, который хочет стать кузнецом? - Прежде всего, внимательность и стремление учиться. Без настоящего, глубинного желания изучить эту профессию долго продержаться не получится. В этой профессии постоянно надо учиться, не просто ковать из года в год одно и то же. Мастера фигурной ковки экспериментируют в художественном плане, мы же изучаем новые технологии. Начинающим кузнецам, хоть таких я знаю буквально пару человек, могу посоветовать, чтобы ценили свою работу и не надеялись, что будет легко. Будет работать - научится всему, будет зарабатывать, обеспечивать семью и сам радоваться такой работе. Необходимо искренне любить эту интересную профессию. - Как вы считаете, у металла есть душа? - Конечно же! Когда у него нет «настроения», его нагреешь, а он рассыпается. Недогрел - может лопнуть. Работать с металлом надо обязательно с желанием, он ошибок не прощает. Какую-то марку металла можно отковать и просто отложить охлаждаться, какую-то - положено охлаждать в теплых ящиках, потому что при быстром охлаждении у него меняется структура, появляются микротрещины, а это уже брак. - На каком оборудовании вы работаете? - В кузнечно-литейном цеху установлены редкие виды оборудования, и коллектив цеха способен вести на нем различные виды работ, в том числе и ковку. По сути - это кузнечная работа, когда заготовка нагревается, и молотом ей придается нужная форма, а затем деталь обрабатывают механически. У нас на заводе установлены самые большие молоты на Дальнем Востоке: трехтонный и пятитонный. Я знаю, что до Урала такого оборудования больше нет. Проект кузницы с таким оборудованием отличается от обычного. Под самим молотом должна быть специальная подушка из деревянных брусьев, которая забита глиной, чтобы сократить вибрации, иначе молот может просто провалиться. - Какие этапы работы включает в себя кузнечное ремесло? - Мастер выдает тебе эскизы, смотришь, какой металл нужен. Отрезаешь заготовку, нагреваешь до определенной температуры и приступаешь к работе. Есть особо сложные случаи, когда необходимо начинать ковку куска металла, который нагрет, например, до 1150 градусов, а окончить ковку, когда температура станет не выше 750. То есть ты куешь, переворачиваешь, куешь - процесс может быть очень долгим, металл остывает медленно. Но если что-то нарушить в технологии, деталь лопнет. - На ваш взгляд, промышленная ковка вообще и профессия кузнеца исчезает? Способны ли здесь заместить ручной труд машины? - Работа в основном ручная, и ее особенность в том, что каждый заказ единичный. Судоремонт - не конвейерное производство. Поэтому если какому-то цеху завода требуется деталь, которую невозможно купить - а это случается нередко из-за особенностей разных кораблей, то ее изготавливают с «нуля» в кузнечно-литейном цеху. Это могут быть самые разные детали, которые отличаются масштабом: от нестандартных болтов маленького размера до многопрофильной стальной детали весом в тонну. - Какие у вас профессиональные планы на будущее? - Работать пока работается. Я не представляю свою жизнь без кузницы, ведь магия огня и металла очень притягательна. Да, труд тяжелый, однако это - настоящая мужская работа. ВОПРОС РЕБРОМ - Расскажите историю как металл ударил вас в сердце? - Существуют некоторые «вредные» металлы, с которыми довольно сложно работать, и во время обсечения их кусочки могут разлетаться на очень большое расстояние. Так было и в моем случае - подручный стал деталь обсекать, а осколок пролетел как пуля метров десять и попал прямо мне в грудь. Рану зашили, конечно, и металл из груди извлекли. На фото: Кузнец Николай Титух: «Раньше ковали много чего, сейчас все есть в магазинах…». Фото предоставлено пресс-службой АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

