В Приморье начался прием заявок на конкурс «Экспортер года»—2021

Центр поддержки экспорта Приморского края объявил о старте приёма заявок на конкурс «Экспортёр года» в 2021 году. Региональные предприятия смогут подать заявку до 22 марта, сообщили в краевом правительстве.

Подать заявку на участие в региональном этапе конкурса можно на сайте www.export25.ru. Участие — бесплатно. Конкурс «Экспортер года» проводится центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства Приморского края уже в третий раз. В 2020 году конкурс впервые стал частью всероссийской премии лучших экспортеров, который проводит Российский экспортный центр (РЭЦ). Премия «Экспортер года» учреждена Правительством России. В прошлом году лучшими экспортерами Приморья стали компании «Райзъ», «Катюша», «Дальинтурист», «Прогэйт», «ФармОушн Лаб», «Агроэкспорт ДВ», «Экоресурсы Приморья», «Центр ремонтных технологий», «Дуду» и «Ронда Софтваре». Заявки для участия направили более 30 предприятий края. Самой популярной стала номинация «Экспортер года в сфере услуг» — на нее поступило 12 заявок от туроператоров, логистических компаний, медицинских центров и гостиниц, которые работают с зарубежными гостями Приморья. Предприниматели отметили, что 2020 год был сложным, но богатым на открытия — многие начали осваивать новые направления работы. «В 2020 году мы начали работу в новых направлениях, которые ранее даже не рассматривали. К примеру, если год назад у нас появился склад в США, то сейчас открываем еще один в Европе, готовимся экспортировать продукцию в Северную Африку, Италию и Испанию», — рассказал глава отдела экспорта компании «Центр ремонтных технологий» Игорь Борисов. В конкурсе 2021 года выберут победителей в номинациях экспортер года в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг. Победители конкурса получат много бонусов, например, маркетинговую поддержку. «Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. Конечно же, будут и ценные призы. За первое место компания получит сертификат на создание индивидуального стенда при участии в международной выставке вне конкурса. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышение других профессиональных навыков», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Главное условие для участия в конкурсе — находиться в реестре МСП и быть готовым подтвердить заключенные экспортные контракты.

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