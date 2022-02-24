Приморскому бизнесу предлагают облигации вместо кредита

Приморскому бизнесу предлагают облигации вместо кредита
Приморскому бизнесу предлагают облигации вместо кредита
Сегодня, 13:04БизнесФото: 1mediainvest.ru
Предпринимателям Приморья расскажут о возможностях получить финансирование на фондовом рынке. Онлайн-встреча с экспертами финансового рынка состоится в четверг, 3 марта.

В числе организаторах вебинара — Банк России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. В ходе сессии приморские бизнесмены узнают о возможностях облигационных займов, какие меры государственной поддержки можно использовать при выходе на биржу. Также эксперты расскажут о возможностях снижения стоимости привлечения финансирования на фондовом рынке.

Вебинар пройдёт с 16:30 до 18:00. Для участия необходимо заполнить форму регистрации по ссылке. Спикерами выступят эксперты Банка России, представители брокерской компании, организации, имеющие практический опыт размещения облигаций на бирже, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Сюжеты:
Приморье
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