Москвичам раздавали «Чудеса Приморья» и новый гастрономический путеводитель по краю

Наш край подал заявку в Ростуризм на софинансирование таких проектов. Региональное агентство по туризму уже формирует заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, сообщили в пресс-службе Приморья.
На федеральные субсидии можно будет построить новые кемпинги и автокемпинги, пляжи и туристические маршруты. Помимо этого, гранты помогут создать визит-центры, системы маркировки и навигации, новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, и многое другое.
Сумма гранта составит от 3 до 10 млн рублей. На этот года на грантовую программу заложено свыше 3,5 млрд рублей. Планируется, что на эти средства будет реализовано не менее 800 проектов по всей стране.
Отметим, что ранее приморские туристические компании приняли участие в заочном формате в 28-й Международной туристической выставки МИТТ в Москве. О своих туристических продуктах — автобусных и морских экскурсиях, увлекательных походах по краю и про фестивали, намеченные на этот год, — рассказали известные в крае туроператоры «Лаки Турс», «Фрегат Аэро», «Новый век», «Спутник», «Мирабель Тур», «5 звезд», а также компании «Мосты Владивостока» и «Восток Интур». Посетителям МИТТ раздавали журналы «Чудеса Приморья» и новый гастрономический путеводитель по краю.