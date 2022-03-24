Москвичам раздавали «Чудеса Приморья» и новый гастрономический путеводитель по краю

Отметим, что ранее приморские туристические компании приняли участие в заочном формате в 28-й Международной туристической выставки МИТТ в Москве. О своих туристических продуктах — автобусных и морских экскурсиях, увлекательных походах по краю и про фестивали, намеченные на этот год, — рассказали известные в крае туроператоры «Лаки Турс», «Фрегат Аэро», «Новый век», «Спутник», «Мирабель Тур», «5 звезд», а также компании «Мосты Владивостока» и «Восток Интур». Посетителям МИТТ раздавали журналы «Чудеса Приморья» и новый гастрономический путеводитель по краю.