Дальневосточные деликатесы уплывают в массы

Уже ставший традиционным гастрономический фестиваль "Держи краба!" вышел на общероссийский уровень

Уже ставший традиционным гастрономический фестиваль «Держи краба!» вышел на общероссийский уровень Этого гастрономического фестиваля с особым энтузиазмом ожидают завсегдатаи заведений, путешественники и, конечно же, жители Приморья. «Держи краба!» - общероссийский гастрономический фестиваль - в этом году пройдет с 15 по 30 октября. Масштабные гастрономические фестивали появились в Приморском крае в 2016 году. Именно тогда во Владивостоке ресторан Zuma организовал гастрономический фестиваль «Держи краба!», который уже через год вышел за пределы края, задействовав рестораны Хабаровска и Сахалина. В 2018 году фестиваль приобрел всероссийские масштабы и вошел в ТОП самых популярных гастрономических фестивалей страны. Тренд фестивалей подхватили и другие рестораторы Владивостока. Каждый гастрономический фестиваль Владивостока знакомит аудиторию с блюдами дальневосточной кухни. Причем знакомиться со специалитетами Дальнего Востока приходят не только туристы, но и местные жители. Гастрономические фестивали позволяют заново оценить возможности уже привычных продуктов, либо попробовать что-то новенькое. А ряд фестивалей предлагает насладиться морскими деликатесами по низкой цене, показывая тем самым, что ресторанная еда может быть не только качественной и вкусной, но и доступной. Гастрономия становится вкусной изюминкой в туристическом образе Приморья, что подчеркивается в Государственной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Прямиком с Камчатки в приморский котел Международный фестиваль по доброй традиции посвящен камчатским крабам. Он стал важным мероприятием в туристическом календаре Приморья и ежегодно привлекает большое количество туристов из разных регионов России, а также Кореи и Китая, поскольку краб – одно из популярных блюд у азиатских туристов. Гастрономические фестивали вообще набирают популярность. Если раньше о них говорили чаще за рубежом, то теперь и на российских просторах уделяется внимание таким мероприятиям. Более того, подобные фестивали являются одним из решающих моментов, привлекающих туристов в Россию. Не секрет, что зарубежные гости результаты поездки оценивают не только по экскурсионной программе, культурной составляющей, но и по возможности вкусно поесть. И как отмечали представители участника фестиваля - фемерского ресторана Ogonёk, ресторан побил за прошлый гастрофестиваль все рекорды - принимали в день 250-300 человек, за первые три дня гости съели около 100 кг краба. В прошлом году участниками фестиваля стали рестораны Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Ярославля, Челябинска, Уфы и Сочи. Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по рыболовству, администрации Приморского края и Туристско-информационного центра Приморского края. Продукт, который готовят во время фестиваля, - синий камчатский краб. По размерам близок к камчатскому и равношипому крабам. Лучших крабов вылавливают у западных берегов Камчатки - по вкусу и качеству они сравнимы с омарами. Это один из немногих видов камчатского краба, промысел которого официально разрешен в этот период времени. Среди всех дальневосточных морепродуктов краб занимает особое место. Но продуктом массового потребления его не назовешь даже на Дальнем Востоке. Краб всегда был символом роскоши и богатства, предметом национальной гордости и одним из самых популярных продуктов на экспорт. Познакомить россиян со вкусом главного российского деликатеса – одна из задач фестиваля. Это один из наиболее крупных видов краба, его традиционный вес - около 2-3 килограмм. Как отмечает организатор (а ему нет повода не доверять, ведь гости Zuma давно убедились в высоком профессионализме его персонала), готовить краба очень просто и быстро - он варится в соленой воде, куда добавляют сельдерей, лавровый лист и черный перец. Время рассчитывается, исходя из веса краба: 15 минут на первые 500 грамм краба и по 10 минут на каждые следующие 500 грамм веса. Подавать краба можно и без затей, просто сбрызнув его яблочным уксусом и приправив солью и перцем. Однако гурманы предпочитают проводить с ним различные гастрономические эксперименты. С крабом получаются вкуснейшие салаты - он хорошо сочетается как с листовыми салатами, так и с другими морепродуктами. Фаланги краба добавляют в супы - например, буйабес или гаспачо. Программа фестиваля делится на дальневосточную и российскую. Главная концепция гастрономического двухнедельного праздника - культовый продукт по одинаковой во всех заведениях-участниках промоцене. Отметим, что эта цена актуальна только для ресторанов Дальнего Востока. Заведения - участники фестиваля предложат своим гостям крабовые клешни на пару с авторским соусом. Стоимость такого блюда составит 1 400 рублей за 300 гр. Важная особенность - в ресторанах Дальнего Востока краб подается гостям прямо из аквариума, взвешивается и затем готовится для гостя. В остальных городах России шеф-повара предложат отваренные крабовые клешни с авторскими соусами. На время проведения фестиваля многие рестораны подготовят для гостей рекомендации по блюдам из краба и вину, что позволяет максимально раскрыть вкусовые сочетания морского деликатеса. Оценили по всем параметрам Стоит сказать, что гастрономический фестиваль «Держи краба!» по итогам 2018 года стал лучшим дальневосточным проектом регионального конкурса в области развития общественных связей - восьмой премии «Серебряный Лучник». В этом году на соискание престижной награды было подано 34 заявки от общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур. Жюри оценивало ряд параметров. Это и оригинальность замысла и осуществления проекта, и стратегический подход к его планированию, и сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач и общая эффективность. Эксперты сочли фестиваль эффективным по всем этим показателям. Проект на конкурсе представляла Алена КРУППА-АННЕНКОВА, директор по маркетингу паназиатского ресторана. Этот гастрономический проект получил возможность представить Дальний Восток на федеральном уровне - 22-ой церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в Москве. Кроме того, «Лучшему региональному ресторану России – 2017» по версии ресторанного рейтинга журнала GQ с первого года удалось привлечь к участию в проекте самые крупные и популярные рестораны. Каждый год программа фестиваля становится все насыщеннее, помимо предложения в меню добавляются мастер-классы, специальные мероприятия и гастрольные ужины. Так, в 2018 году в рамках фестиваля состоялись три таких ужина – во Владивостоке и на Камчатке. Дальневосточный фестиваль «Держи Краба!» также вошел в список самых вкусных гастрофестивалей России, а Приморье вошло в ТОП-5 гастрономических регионов России, который составило аналитическое агентство «ТурСтат». Из истории вопроса Впервые фестиваль «Держи краба!» прошел во Владивостоке в 2016 году, он продлился всего неделю и стал самым заметным гастрономическим событием в жизни города – горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба – один краб на компанию до семи человек. В 2017 году фестиваль шел уже две недели, а к Владивостоку присоединился Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск. Высокий интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая - некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Впервые на Дальнем Востоке появилось такое направление, как «гастрономический туризм», а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля. В 2018 году фестиваль продлился десять дней и вышел за пределы Дальневосточного региона, в фестивале участвуют уже более 30 ресторанов из 10 российских городов, и даже Казахстан. Организаторы фестиваля рекомендуют бронировать столики в ресторанах заранее. Список с адресами и телефонами есть на сайте фестиваля. Но список еще может увеличиться. КСТАТИ Напомним, что не так давно - с 1 по 15 июля - в Приморье проходил не менее популярный гастрономический фестиваль «На Гребне!». Участниками праздника стали порядка 50 ресторанов из 16 городов России. Гости фестиваля съели более 40 тысяч морских гребешков, а это почти 10 тонн дальневосточного деликатеса. Организатором также выступает крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке - Zuma. Фото Анны МАЦОВСКОЙ Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter