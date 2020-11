Государство вас не бросит

Далеко не весь жилой фонд в Приморье выгоден для обслуживания коммерческими УК

Основной целью любого бизнеса – и управление многоквартирным домами не исключение – является получение прибыли. Поэтому нередко складывается ситуация, при которой коммерческие «управляйки» не спешат конкурировать за небольшие дома старой постройки, или дома, находящиеся в удаленных районах города – их обслуживание зачастую приносит больше проблем, чем прибыли. В таких случаях заботу о содержании жилого фонда и обеспечении людей качественными услугами ЖКХ вынуждены брать на себя государственные органы. Во Владивостоке многие проблемные дома, которые оказались неинтересны никому из участников рынка, на обслуживание в свое время взяла муниципальная управляющая компания – МУП «Центральный». Муниципальная «управляйка» была создана несколько лет назад с целью задать высокие стандарты качества жилищно-коммунальных услуг, дать возможность выбора жителям города между коммерческими и муниципальной компаниями, создать дополнительную здоровую конкуренцию на рынке ЖКХ. При этом нередко переходящие МУПу дома требуют оперативных решений по ремонту кровель, технических помещений и коммуникаций. В настоящее время МУП «Центральный» обслуживает около 100 многоквартирных домов во Владивостоке. Большинство из них находится в Ленинском и Первомайском районах. Среди прочего, муниципальная УК обслуживает ряд домов на улице Сочинской в микрорайоне Патрокл. Несмотря на то, что у жителей района был ряд нареканий к работе МУПа, связанных с уборкой, покосом травы и вывозом мусора, достойной замены «Центральному» жильцы пока не выбрали. Добавим, что анализ ситуации на рынке ЖКХ Приморья, проведенный несколько месяцев назад региональным отделением «Деловой России», именно возможность оперативно сменить недобросовестную управляющую компанию является главным условием для развития конкуренции на рынке ЖКХ в регионе. Кстати, развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунальных услуг является одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. - На сегодняшний день во Владивостоке существует более 150 управляющих компаний, в реальности же действуют около 70-ти. Ни для кого не секрет, что в свое время многие управляющие компании получили дома в обслуживание как бы «в наследство» от прежних, советских времен. Соответственно, они и вели себя как монополисты, полагая, что жильцы от них никуда не денутся. Более-менее поддерживали жилой фонд, занимались самым неотложным ремонтом и не более того. И вот сейчас на рынок ЖКХ выходят молодые управляющие компании, которые хотят занять определенную долю этого рынка. Они предлагают собственникам жилья новые, более современные подходы, обладают новыми техническими возможностями, у них, в конце концов, другая бизнес-психология, построенная на чувстве ответственности за все, что они делают. Так что перспектива конкуренции на рынке управляющих компаний в Приморье есть, и немалая, - отметил руководитель комитета по развитию предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства приморского отделения «Деловой России» Роман ЕРШОВ. А в масштабах края главной «головной болью» в сфере ЖКХ уже много лет остаются военные городки – как бывшие, переданные на баланс муниципалитетов, так и действующие, но требующие серьезной модернизации коммунальной инфраструктуры. Обеспечение теплом военных городков находится на постоянном контроле со стороны краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, поскольку на протяжении ряда лет в ходе отопительных сезонов здесь возникали определенные проблемы. С приходом новой обслуживающей организации, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ситуация начала меняться в лучшую сторону – коммунальная инфраструктура ремонтируется, на котельных создается необходимый запас топлива. Тем не менее, проблем в сфере ЖКХ военных городков еще немало, и одна из главных – обеспечение их стабильным водоснабжением. В конце 2018 года власти Приморья даже были вынуждены обратиться к руководству Минобороны с просьбой оказать содействие в обеспечении бесперебойным водоснабжением жителей сел Сергеевка, Барано-Оренбургское и Воздвиженка, на территории которых расположены крупные военные городки. В основном, в этих селах скважинное водоснабжение - из-за недостаточного обслуживания падает уровень воды, ухудшается ее качество. Не лучше ситуация обстоит и с самими сетями водоснабжения - они ветшают, увеличивается число порывов на них. Наиболее сложная обстановка сложилась в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа, куда питьевую воду пришлось возить автоцистернами. По закону региональная администрация не может проводить работы на объектах коммунальной инфраструктуры военных городков. Тем не менее, не исключен вариант, при котором проектирование новых систем водоснабжения в Воздвиженке возьмут на себя краевые власти – для этого необходима передача земли и объектов инфраструктуры от Минобороны в краевую или муниципальную собственность. Добавим, что всего в Приморском крае насчитывается более 90 жилых домов и 1,3 тыс. объектов казарменного фонда, почти 400 км коммунальных сетей и 98 котельных, которые принадлежат Министерству обороны РФ. Обслуживанием жилого фонда занимается Центральное коммунальное жилищное управление Минобороны. Администрация Приморья неоднократно направляла обращения в эту организацию и непосредственно в военное ведомство о необходимости модернизации коммунального хозяйства военных городков. На фото: Приморские «управляйки» зачастую заходят в бизнес не с «парадного входа». Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

