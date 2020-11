Место, обязательное для посещения

Приморский океанариум отметил третий день рождения

Приморский океанариум отметил третий день рождения В начале сентября свой день рождения отметило одно из красивейших мест краевой столицы - Приморский океанариум. Приморский океанариум открылся в нескольких километрах от Владивостока на Русском острове и с тех пор стал очень популярным у жителей и гостей города. Здание Приморского океанариума не спутать ни с чем - огромная красивая белая раковина площадью более 37 тыс. квадратных метров видна издалека - на въезде на Русский мост. В его аквариумах - вода объемом около 15 тыс. кубических метров. По величине океанариум занимает третье место в мире, а дельфинарий - самый большой в мире под «зимней» крышей. Океанариум является филиалом отделения Российской академии наук, созданный по поручению президента РФ Владимира ПУТИНА. Кстати, именно он и премьер-министр Японии Синдзо АБЭ стали первыми гостями океанариума 3 сентября 2016 года. С тех пор прошло три года, и можно говорить о первых, но уже впечатляющих итогах работы. За это время Приморский океанариум принял почти 1,5 млн посетителей, представляющих 40 стран мира. Популярный объект полностью соответствует задачам госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. В зоне международного внимания Недавно туристический потенциал Приморского океанариума смогли по достоинству оценить и участники профильной подкомиссии Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству - российские и китайские специалисты по развитию туристической отрасли. В состав делегации, посетившей научно-образовательный комплекс, вошли представители Министерства культуры и туризма КНР, Министерства иностранных дел КНР, департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян. Российскую сторону представили участники подкомиссии по сотрудничеству в области туризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Амурской, Иркутской, Новосибирской областей, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Республики Бурятия и Еврейской автономной области. Почётные гости отметили богатство и продуманность экспозиций океанариума. «В первую очередь, поражает масштаб и огромное разнообразие морских обитателей, – поделилась впечатлениями заместитель начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Наталья Жукова. – Видно, что океанариум весьма востребован, мне понравилось, что здесь много семей с детьми. Меня впечатлили не только экспозиции, но и территория перед океанариумом». И это чистая правда: Приморский океанариум находится в центре международного внимания и пользуется большой популярностью у туристов, как российских, так и зарубежных. Об этом говорят и количество посетителей, и многочисленные визиты представительных гостей, и подписанные соглашения о сотрудничестве. Так, в мае в рамках перекрестного Года России и Вьетнама Приморский океанариум посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам во главе с заместителем директора Главного управления туризма Вьетнама господином Нго Хоай Чунг. «Ваш город и нашу страну связывают давние добрососедские отношения. Мы с удовольствием увидели сегодня, как развивается Владивосток, познакомились с новыми достопримечательностями города, самой современной и яркой из которых является Приморский океанариум. Мы будем рекомендовать его нашим соотечественникам как объект, обязательный для посещения во Владивостоке», - поделился своими впечатлениями Нго Хоай Чунг. В свою очередь, руководитель службы экологического просвещения Приморского океанариума Ольга ШЕВЧЕНКО отметила, что океанариум создавался как научно–образовательный центр международного уровня, деятельность которого осуществляется по трем важнейшим направлениям: научные исследования, просвещение и туризм. Сегодня появилась возможность открыть новую грань деловых отношений, и, несомненно, программа перекрестного года России и Вьетнама повлияет на увеличение туристического потока между странами. Неизгладимое впечатление от посещения океанариума получила и делегация во главе с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в России Венкатешем Варма Датла Бала. В состав делегации также вошли генеральный консул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар и ассистент Генерального консула. Для высоких гостей провели экскурсию по экспозициям океанариума и познакомили с представителями дальневосточных водных пространств - с давно уже полюбившимися владивостокцам обитателями океанариума сивучем Айком, моржом Мишей, калугами, байкальскими нерпами, морскими котиками, осьминогами и многими другими. «Приморский океанариум – это уникальный современный комплекс, и для Приморья, которое является центром дальневосточной России, это очень важный проект. Здесь представлены экспонаты, демонстрирующие природу именно Дальнего Востока, и, так как это комплекс международного уровня, я бы посоветовал всем иностранным туристам обязательно посетить данный океанариум, чтобы воочию увидеть колорит и богатство региона», – отметил посол по окончании визита. А популярный блогер Вэй-Вэй, у которой более пяти миллионов подписчиков в социальных сетях, сняла океанариум для рейтинговой китайской передачи о путешествиях «Привет, поехали!». «Приморский океанариум – это место, обязательное для посещения туристами, сюда можно приехать всей семьей и погрузиться в морскую атмосферу, - сказала координатор программы Ли Сяо. – Здесь есть не только развлекательная программа, но и познавательная». Также в этом году между Приморским океанариумом и океанариумом округа Пенху (Тайвань) подписано Соглашение о сотрудничестве. Достигнуты договоренности о расширении взаимодействия в области научной и просветительской деятельности и реализации беспрецедентных для России программ по разведению и выращиванию гидробионтов. Этот обмен опытом, безусловно, будет способствовать повышению экспозиционной зрелищности океанариума. Не забывает океанариум и о местных туристах: в Приморском океанариуме подписано Соглашение о сотрудничестве с Всероссийским детским центром «Океан». Совместная деятельность предполагает участие детей и подростков из «Океана» в обзорных и тематических лекциях, занятиях по биологии и английскому языку, лабораторных практикумах и мастер-классах, которые будут проходить в экспозициях и учебных аудиториях океанариума. Реализация проекта планируется, в том числе, по принципу социального партнерства – в рамках программы «Просветительская среда». Пополняет и удивляет Коллекция океанариума, в которой собраны представители всех океанов и климатических зон Земли, постоянно пополняется и совершенствуется. Среди недавних новоселов - австралийские кораллы и амурские сомы, крошечные древолазы и крупные морские хищники – белоперые и зебровые акулы. Расширяется и разнообразие программ и мероприятий. Чтобы гости могли не только наблюдать за морскими обитателями, но и более тесно общаться с ними, им предлагают принять участие в кормлении рыб, которые живут в контактном бассейне (тачпуле) в экспозиции «Японское море». Окуней, терпугов и камбал кормят свежим кальмаром. «Кормление помогает быть ближе к животным, людям нравится это, особенно детям – они в восторге», - считает начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория БЕЛОЦЕРКОВЕЦ. Еще одно из новшеств – экскурсия в формате 5D. Не выходя из океанариума, можно совершить уникальное путешествие по Арктике и Антарктиде и почувствовать все многообразие жизни кораллового рифа: гости, которые выбирают индивидуальную обзорную экскурсию, теперь имеют возможность посетить 5D-кинотеатр или интерактивный комплекс «Путешествие в батискафе». «Путешествие в батискафе» – это интерактивная история о том, как животные и люди живут на северном и южном полюсах нашей планеты. В 5D-формате участники экскурсии смогут посмотреть фильм «Последний риф». Двадцатиминутный сеанс максимально насыщен информацией о причудливом устройстве удивительной экосистемы, её обитателях и воздействии человека на коралловые рифы. Фильм одновременно могут смотреть 36 зрителей. Арктические и антарктические приключения происходят под водой, над водой и даже в воздухе: за время сеанса 5D путешественники становятся командой и батискафа, и вертолета. Аудиогид на одной волне Совсем недавно Приморский океанариум сообщил о том, что запускает новую услугу: теперь посетители могут воспользоваться аудиогидом, который подробно рассказывает обо всех экспозициях научного комплекса. Информация доступна для туристов как на русском, так и на английском языке. Как отметила начальник экспозиционного отдела Приморского океанариума Мария ВИТМАН, аудиогид – аналог обзорной экскурсии, только более подробный и свободный по формату: каждый посетитель выстраивает свою экскурсию индивидуально. Интересно, что если слушать всю информацию, собранную в аудиогиде, экскурсия по океанариуму займет более четырех с половиной часов. КСТАТИ Ракушка для дошколят Наряду с новыми программами Приморский океанариум продолжает реализовывать и уже популярные уникальные просветительские проекты. Весь учебный год, в середине недели, полноправными хозяевами огромной ракушки на острове Русский становятся дошколята, школьники и студенты – участники программы «Просветительская среда». За три года реализации программы бесплатные занятия в океанариуме посетили почти 30 тыс. ребят. На фото: Приморский океанариум не перестает удивлять своих гостей. Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

