Весь покрытый зеленью…

Проектирование, строительство и пуск двух новых линий шли без остановки основного производства. В 2009 году в составе ОАО «Тернейлес» появились два новых завода - лесопильный завод и завод по производству шпона. Общий объем инвестиций, потраченных на создание заводов по производству шпона и пиломатериалов - 5897 млн рублей. Лесопильный завод выпускает пиломатериал из ели и пихты, который отправляется в Китай, Корею и частично Японию. Второй завод производит сухой лущеный шпон, в основном из лиственницы, для японских фанерных заводов. В отличие от ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд», где применяется в большей степени ручной труд, последние два предприятия оснащены оборудованием с максимальным уровнем автоматизации.