Весь покрытый зеленью…

Работники лесной и лесоперерабатывающей промышленности отметили свой профессиональный праздник День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. В 2019 году свой профессиональный праздник «лесники» отметили 15 сентября. В торжествах по традиции принимают участие все, кто имеет отношение к лесной и перерабатывающей промышленности, вне зависимости от должности и выслуги лет. Среди них - сотрудники предприятий-заготовителей, заводов, фабрик, контролирующих органов. Площадь лесов на Дальнем Востоке составляет 27% от всей территории. Лесной комплекс занимает важное место в промышленности ДФО, давая до 12% созданного здесь валового продукта. В Приморском крае леса покрывают более 78% территории - не менее 12 миллионов гектаров. В лесном комплексе региона трудятся более 10 тысяч человек. Таким образом, значимость лесопромышленного комплекса для экономики ДФО трудно переоценить. О развитии лесной отрасли на Дальнем Востоке и в Приморском крае - в материале «Золотого Рога». «Зеленые» активы На юге Дальнего Востока сосредоточено 20% площадей еловых лесов России и 70% площадей лесов, состоящих из ценных лиственных пород. Всего, по подсчетам специалистов, в регионе имеется более 60 видов древесных пород, среди которых для современного лесного хозяйства наибольшую ценность имеют хвойные: лиственница, пихта, кедр, ель. Лесной комплекс ДФО включает заготовку, механическую обработку и химическую переработку древесины. В его составе находятся разные отрасли, отличающиеся по технологии производства и назначению выпускаемой продукции, но использующие одно и то же сырье. К механической переработке принадлежит лесопиление, производство фанеры, строительных деталей, стандартных домов, мебели, спичек и так далее. Химическую переработку древесного сырья осуществляет лесохимия. Промежуточное положение занимает целлюлозно-бумажная промышленность, где химическая технология сочетается с механической. В последние годы на Дальнем Востоке возникли центры производства фанеры, также относительно недавно появились предприятия по производству мебели. Логистика в копеечку Значительные проблемы имеются в лесном экспорте. За годы экономической реформы практически полностью прекращается вывоз древесины в другие районы России, а также в страны СНГ. Рост цен и тарифов на электронергию, железнодорожные перевозки, темпы которого значительно выше темпов роста цен на продукцию лесной промышленности, значительно удорожают логистику и делают перевозки круглого леса на расстояние, превышающее 700-750 км, нерентабельными. Выходом из кризиса могло бы стать создание смешанных компаний, привлечение иностранных инвестиций, увеличение финансирования из бюджета. Уже в настоящее время организован ряд совместных производств, акционерных обществ. Кроме того, для дальнейшего развития лесного комплекса необходима основательная законодательная база. Лес нужно рубить с умом Самая крупная лесоперерабатывающая компания на Дальнем Востоке, ОАО «Тернейлес», представляет собой группу предприятий, которые составляют единый производственный комплекс по заготовке и переработке древесины. Заместитель генерального диретора по корпоративному управлению ОАО «Тернейлес» Наталья ВИХРОВА рассказала о работе предприятия подробнее. «В 2007 году Правительство РФ объявило о введении с 2009 года запретительных пошлин на экспорт круглого леса, и акционерами компании было принято решение о переходе на стопроцентную глубокую переработку леса. Работа проходила в максимально сжатые сроки, так как, чтобы выбрать направление, создать проект и запустить производство, оставалось всего два года. Было важно наладить производство до введения запретительных пошлин, иначе наши зарубежные партнеры могли остаться вовсе без российского сырья. А это ставило бы под угрозу весь производственный процесс, закрытие лесозаготовительных предприятий привело бы к сокращению около 2 тыс. рабочих мест. Проектирование, строительство и пуск двух новых линий шли без остановки основного производства. В 2009 году в составе ОАО «Тернейлес» появились два новых завода - лесопильный завод и завод по производству шпона. Общий объем инвестиций, потраченных на создание заводов по производству шпона и пиломатериалов - 5897 млн рублей. Лесопильный завод выпускает пиломатериал из ели и пихты, который отправляется в Китай, Корею и частично Японию. Второй завод производит сухой лущеный шпон, в основном из лиственницы, для японских фанерных заводов. В отличие от ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд», где применяется в большей степени ручной труд, последние два предприятия оснащены оборудованием с максимальным уровнем автоматизации. Оба новых завода за несколько месяцев вышли на проектные объемы переработки сырья. Так, в 2011 году на новых заводах было переработано 694,1 тыс. м3 леса, произведено 168,5 тыс. м3 пиломатериалов и 236,5 тыс. м3 шпона. В целом, за 10 лет бесперебойной работы на заводах было переработано 6,5 млн кубометра леса. На предприятии «Тернейлес» трудятся почти 2,5 тысячи рабочих. По всей группе создано почти 3 тысячи рабочих мест. Основной вид деятельности лесопильного завода - производство сырых высококачественных пиломатериалов. Лесопильный завод в годовом эквиваленте выпускает 138 тыс кубометров готовой продукции. Завод по производству шпона - 229 тыс кубометров в год готовой продукции. Доля производства в общей части производства круглого леса в Приморье у «Тернейлеса» за 2018 год составила 30,6%. Доля пиломатериала - 44% от общих объемов в Приморском крае. Шпон лущеный, кроме предприятия «Тернейлес», в регионе никто не производит. Что касается реализации продукции, 100% шпона экспортируется за границу, в основном на Японский рынок. Географическое местоположение предприятия делает доставку продукции до центральных районов Приморья очень дорогой. Поэтому в основном мы ориентируемся на рынок экспорта. При этом, потребности населения на внутреннем рынке мы удовлетворяем полностью. Даже опилки в дело В 2013 году, для решения экологического вопроса в части утилизации отходов, было принято решение о создании собственного производства электроэнергии на основе отходов от лесопроизводства. На сегодняшний день собственная электроэнергия, производимая ОАО «Тернейлес», обеспечивает все производственные мощности в поселке Пластун. За шесть лет, с учетом 8 месяцев этого года, мы произвели в общих объемах электроэнергии 203 млн киловатт часов. Помимо основной деятельности, руководство компании уделяет внимание социальным обязательствам. Путем посадок лесных культур мы ведем лесовосстановительные работы, а также принимаем активное участие в тушении пожаров на арендуемых территориях. Отмечу, что вопросы сохранения и рационального использования лесных ресурсов России входят в число значимых приоритетов государства. Также, ОАО «Тернейлес» ставит целью создание комфортных условий для населения, проживающего на территориях, находящихся в аренде. Мы обеспечиваем поселки дровами, пиломатериалами, оказываем посильную финансовую помощь. Хочется отметить ключевую проблему лесопромышленного комплекса - отсутствие стабильности на долгосрочную перспективу. Так, «обещанные» правительством в 2009 году заградительные пошлины введены не были. С тарифными квотами тоже неразбериха. На сегодняшний день имеющие квоты предприятия (в том числе и наше) работает по тарифной сетке 6,5%. Те, у кого квот нет - 40%. Напомню, что тарифные квоты на ель, пихту и лиственницу были введены с 2017 года. Однако, нам обещают, что с 2024 года заградительная пошлина будет распространяться на все лесопромышленные предприятия, а квоты отменят. С такой постоянно меняющейся картиной трудно планировать работу на долгую перспективу. Основное население в поселке Пластун - работники лесной промышленности. Поэтому уже много лет по традиции профессиональный праздник - день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности - мы совмещаем с Днем поселка. В торжественных мероприятиях принимает участие администрация поселка. Руководители предприятия традиционно на местах отмечают отличившихся работников наградами и премиями. В праздновании двойного праздника принимают участия творческие коллективы. Вечером всех жителей Пластуна радует красивейший салют». Досье "Золотого Рога": ОАО «Тернейлес» располагается в порту Пластун Приморского края и является комплексным лесоперерабатывающим предприятием, занимающимся лесозаготовками, лесовосстановлением, производством круглых лесоматериалов, изготовлением шпона, пиломатериалов и щепы, внешнеэкономической деятельностью. Здесь же расположены два завода по переработке круглого леса - завод по производству шпона и лесопильный завод, а также два предприятия, входящие в структуру компаний ОАО «Тернейлес» - завод по переработке мягких сортов древесины ЗАО «СТС Текновуд» и завод по переработке твердых сортов ЗАО «ПТС Хардвуд». Генеральный директор ОАО «Тернейлес» - Владимир ЩЕРБАКОВ. В состав группы предприятий ОАО «Тернейлес» входит собственно само ОАО «Тернейлес», ЗАО «PTS Hardwood», ЗАО «STS Technowood», ОАО «Амгу», ОАО «Рощинский КЛПХ». Также ОАО «Тернейлес» имеет долю в уставном капитале Приморской ассоциации лесопромышленников. На фото: В лесном комплексе Приморья трудятся более 10 тысяч человек. Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

