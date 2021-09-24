Сергей Маринин назначен и. о. президента Дальневосточного Банка

Сергей Маринин назначен и. о. президента Дальневосточного Банка
Сергей Маринин назначен и. о. президента Дальневосточного Банка
Сегодня, 09:31БизнесФото: Медиахолдинг 1Mi
Исполняющим обязанности Президента АО «Дальневосточный банк» решением Совета директоров Банка с 22.09.2021 года назначен Сергей Маринин. Ранее он занимал должность вице-президента банка, имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовой сфере.

«Советом директоров принято решение возложить обязанности президента Дальневосточного банка на Сергея Маринина, который имеет большой опыт работы в кредитных организациях Приморья. Сегодня на рынке могут обеспечить лидерство только банки, предоставляющие своим клиентам удобное и качественное обслуживание, соблюдая при этом высокий уровень надежности. Мы рассчитываем, что под руководством Сергея Маринина Банк обеспечит качественно новый уровень предоставления современных услуг как для клиентов домашнего, Приморского края, так и всего Дальнего Востока и Сибири», — сказал председатель Совета директоров Банка Сергей Менжинский.

Важнейшим направлением своей деятельности Сергей Маринин видит дальнейшее развитие Дальневосточного банка, активное внедрение цифровых сервисов, повышение качества услуг.

«Банк работает на рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири уже более 30 лет, и мы видим запрос со стороны клиентов на современные финансовые продукты и технологии. Это одна из ключевых задач, стоящая перед командой Банка», — подчеркнул Сергей Маринин.

Справка:

Дальневосточный банк входит в число ведущих региональных финансовых учреждений, является одним из крупнейших региональных эмитентов пластиковых карт, выпуск и обслуживание которых — в числе флагманских направлений в деятельности кредитной организации. Банк по ряду ключевых показателей входит в ТОП-100 банков по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 надежных российских банков по версии журнала Forbes.

Региональная сеть АО «Дальневосточный банк» насчитывает более 30 подразделений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, в большинстве экономически значимых городов Приморского, Хабаровского, Камчатского и Красноярского краев, Сахалинской, Амурской и Иркутской областей, Еврейской автономной областей, Республик Бурятия и Хакасия и обеспечивает территориальную доступность банковских продуктов и услуг.

Сюжеты:
Приморье
Дальний ВостокбанкиПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы