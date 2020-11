Оказалось, что бизнес зря заставляли обзавестись кассовыми аппаратами

Дорогостоящую ККТ скоро можно будет выбросить на свалку – её заменят смартфоны

Дорогостоящие ККТ скоро можно будет выбросить на свалку – их заменят смартфоны В России предлагают облегчить условия работы представителей малого бизнеса, перешедших на использование контрольно-кассовой техники (ККТ). Завершить установку онлайн-касс предприниматели должны были к июлю 2019 года. Тогда же, летом 2019-го, Госдума приняла закон, предполагающий ряд послаблений. Кроме того, с инициативами, направленными на снижение издержек предпринимателей, выступили в Минэкономразвития. Подробнее — в материале «Известий». Вывести на свет Использование контрольно-кассовой техники для большинства российских компаний стало обязательным с лета 2018 года. Соответствующий закон был принят еще в 2016 году, сама реформа проходила в несколько этапов, третий — финальный — завершился в июле 2019 года, когда установить новые кассовые аппараты, отправляющие данные в налоговую в режиме онлайн, должны были представители малого и среднего бизнеса. Нововведение призвано, с одной стороны, существенно сократить объемы «теневого» рынка (благодаря новым аппаратам налоговики теперь могут следить за всеми операциями в режиме реального времени), а с другой — снизить нагрузку на предпринимателей. В первую очередь за счет упрощения порядка регистрации и перерегистрации ККТ — для этого им больше не надо посещать отделение ФНС, завершить процедуру можно удаленно, — сокращения количества «живых» проверок, а также издержек на обслуживание и замену аппарата. Это, в свою очередь, может быть выгодно и потребителям, которые получают дополнительные гарантии того, что поставщик работает в легальном поле, и при этом в некоторых случаях могут рассчитывать на снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения издержек, которые несут предприниматели. На невысоких оборотах Однако сама по себе установка кассового аппарата подразумевает дополнительные расходы (по данным компании «Яндекс.Деньги», в среднем установка и подключение обходятся в 20–40 тыс. рублей). Для микропредприятий и предприятий малого бизнеса с небольшим оборотом такая дополнительная нагрузка может быть существенной. Кроме того, поскольку онлайн-касса должна передавать данные в режиме реального времени, сложности могли возникнуть у небольших точек, работающих на удаленных или труднодоступных территориях, где нет хорошей связи. При этом именно индивидуальные предприниматели, микро- и малые предприятия представляют основную (и наиболее многочисленную) движущую силу отечественного малого и среднего бизнеса, поддержка и развитие которого сегодня входит в число национальных приоритетов. Так, в июле 2019-го установить ККТ должны были около 400 тыс. компаний, но всего, по данным Росстата, к лету 2019 года в России действовало около 6,2 субъекта малого и среднего предпринимательства, причем по данным ФНС около 5,9 млн составляли микропредприятия. Чтобы облегчить нагрузку на малый и средний бизнес в связи с переходом на использование ККТ, был разработан ряд дополнительных мер, в том числе в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, рассчитанного на срок до 2024 года. Дали дополнительное время Послабления для некоторых категорий предпринимателей были введены законом, который в Госдуме одобрили весной 2019-го. В частности, отсрочку, хотя и временную, получили индивидуальные предприниматели, которые реализуют продукцию собственного производства и не имеют ни одного наемного сотрудника — для них срок перехода на использование ККТ перенесли на 2021 год. Кроме того, отдельные категории предпринимателей от использования техники нового образца освобождены вовсе. В том числе не обязаны использовать онлайн-кассы торговые точки в труднодоступных или отдаленных районах, физические лица и индивидуальные предприниматели, использующие специальный режим «налога на профессиональный доход», при котором ставка варьируется в зависимости от доходов. Необязательны такие кассы и при торговле через вендинговые автоматы, оказании бытовых услуг по ремонту обуви и изготовлению ключей, торговле газетами и журналами, а также продаже в розлив безалкогольных напитков. Исключение сделали и для тех, кто реализует билеты в государственные и муниципальные театры. — Это касается распространителей, которые работают вне театра: такие индивидуальные предприниматели зачастую едут в отдаленные поселки, конечно, обязательное применение ими ККТ затруднило бы их работу и лишило бы театр части прибыли, — пояснила ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Кроме того, был упрощен порядок использования контрольно-кассовой техники в сфере ЖКХ и для ресурсоснабжающих организаций, а предприятия, работающие в социальной сфере, должны будут использовать ККТ только при операциях с наличными. Тогда же от необходимости печатать чек освободили интернет-магазины, использующие курьерскую доставку. Вместо этого покупатель может считать его в виде QR-кода или получить его на свой смартфон по электронной почте. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) «Известиям» такие меры назвали шагом навстречу интернет-ритейлу. Президент ассоциации Артем Соколов тогда подсчитал, что это позволит снизить стоимость доставки на 5–10%. Касса с вычетом Среди тех, кто установил новые кассовые аппараты летом 2019 года, был и основатель сети барбер-шопов Borodach Антон Василенко. — Стоимость онлайн-кассы составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от модели, ОФД на год — это тысяч шесть и услуги компании по постановке на учет и подключению — еще тысячи четыре. Какие-то трудозатраты, безусловно, потребовались — на то, чтобы всё это выбрать, купить, настроить, нужно время. Но не сказать, чтобы с самой установкой или подключением были какие-то трудности, — отмечает он. По словам Антона Василенко, глобально установка новой техники на работу его сети не повлияла, но определенные преимущества переход на ККТ обеспечил. — В каком-то смысле жизнь это действительно облегчило, потому что больше не надо вести кассовый журнал, — объясняет предприниматель. Некоторым предпринимателям после установки кассового аппарата предоставляется возможность оформить налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей на одну кассу, однако в компании Антона Василенко этой опцией не воспользовались, поскольку она рассчитана на индивидуальных предпринимателей, рассказал собеседник издания. С лета 2020 года появится еще одна льгота, предназначенная для индивидуальных предпринимателей. В Минэкономразвития рассказали, что в рамках реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в ведомстве добились освобождения их от предоставления налоговой декларации в случае, если они перешли на использование онлайн-касс. Воспользоваться этой возможностью можно будет с июля 2020 года в заявительном порядке. Смартфон вместо кассы Кроме того, чтобы снизить нагрузку на малые предприятия, в Минэкономразвития предложили проработать вопрос о переведении всех процессов, связанных с налогообложением, в мобильное приложение. Если такое приложение появится, то смартфоны полностью заменят некоторым предпринимателям онлайн-кассы. Подобный сервис, приложение «Мой налог», с начала 2019 года уже действует для самозанятых: оно автоматически сдает отчетность и ежемесячно списывает сумму налога. Глава ведомства, Максим Орешкин, объяснил, что предложение расширить эту практику связано в первую очередь, с желанием сократить издержки предпринимателей. — Если мы посмотрим на налоговый режим, который есть у самозанятых, там всё идет через смартфон и приложение. Там много есть подводных камней, связанных с онлайн-кассами. Может быть, на этом позитивном опыте (использование онлайн-приложения для самозанятых. — Ред.) попытаться его дальше распространить, в том числе в соседние области — на малые компании, которые не являются самозанятыми, — отметил министр в июле 2019 года. Большая часть предприятий малого бизнеса (60,4%), по данным Росстата, занята в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов. При этом, с точки зрения президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, уже сейчас можно сказать, что переход на ККТ не стал для малых предпринимателей проблемой. — К нам никогда не обращались предприниматели — ни рестораны, ни магазины — с сообщением о том, что с этим есть какие-то сложности, потому что сейчас есть достаточно компаний и сервисов, которые предоставляют необходимые услуги, необходимую информацию, — подчеркивает он. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter