Получить ипотеку по беспрецедентно низкой ставке смогут не все

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. По состоянию на середину октября землю по программе «Дальневосточный гектар» получили более 72,7 тысяч россиян. По заявлениям от еще 8,5 тысяч человек уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков. Запущен процесс формирования и подписания договоров.