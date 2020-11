Приморье быстрее всех раздает "дальневосточные гектары"

Лишь в двух случаях с начала года гражданам было отказано

Лишь в двух случаях с начала года гражданам было отказано Управление Росреестра по Приморскому краю подсчитало, что с начала вступления в силу закона «О дальневосточном гектаре» по региону было принято 13 769 решений о государственной регистрации безвозмездного срочного пользования таких участков. С начала этого года в Приморье поступило 689 новых заявлений о государственном кадастровом учете земельных участков, предоставляемых по программе «Дальневосточный гектар» и 667 участков были на него поставлены. Соответственно принято 1 652 заявления о госрегистрации договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками и 1 559 договоров было зарегистрировано. Лишь в двух случаях с начала года гражданам было отказано в госрегистрации договоров. В Управлении определен сокращенный срок для государственной регистрации договоров по предоставлению земельных участков, который составляет всего пять рабочих дней. Отмечается, что заявки на регистрацию договоров безвозмездного срочного пользования «дальневосточным гектаром» поступают в Приморье от жителей всех субъектов РФ, и каждая пятая – из регионов, находящихся за пределами ДФО. Подать заявку на оформление земельных наделов сегодня можно на сайте Росреестра, в разделе «На Дальний Восток». Для участников программы «Дальневосточный гектар» действуют уже более 35 мер господдержки, а принятые летом 2017 года поправки в Закон о дальневосточном гектаре позволили существенно расширить выбор желающих получить свой гектар. К прежним территориям, на которых выдавались бесплатные гектары, в последнее время добавились Бурятия и Забайкалье. Причем забайкальцы за 2,5 месяца действия у них программы «Дальневосточный гектар» подали более 5,5 тысячи заявок на участки, что в пять раз больше, чем в Республике Бурятия, приступившей к этой программе одновременно. Известно, что в Бурятии около 400 заявителей отозвали свои заявки назад, посчитав, что качество выделенных им гектаров оказалось плохим. Всего по данным сайта надальнийвосток.рф бесплатные гектары на дальнем Востоке получили уже более 73 тысяч человек. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

