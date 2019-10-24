Приморье быстрее всех раздает "дальневосточные гектары"

Отмечается, что заявки на регистрацию договоров безвозмездного срочного пользования «дальневосточным гектаром» поступают в Приморье от жителей всех субъектов РФ, и каждая пятая – из регионов, находящихся за пределами ДФО. Подать заявку на оформление земельных наделов сегодня можно на сайте Росреестра, в разделе «На Дальний Восток». Для участников программы «Дальневосточный гектар» действуют уже более 35 мер господдержки, а принятые летом 2017 года поправки в Закон о дальневосточном гектаре позволили существенно расширить выбор желающих получить свой гектар. К прежним территориям, на которых выдавались бесплатные гектары, в последнее время добавились Бурятия и Забайкалье. Причем забайкальцы за 2,5 месяца действия у них программы «Дальневосточный гектар» подали более 5,5 тысячи заявок на участки, что в пять раз больше, чем в Республике Бурятия, приступившей к этой программе одновременно. Известно, что в Бурятии около 400 заявителей отозвали свои заявки назад, посчитав, что качество выделенных им гектаров оказалось плохим. Всего по данным сайта надальнийвосток.рф бесплатные гектары на дальнем Востоке получили уже более 73 тысяч человек. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.