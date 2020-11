"Ростелеком" предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink

Подписчик получит домашний и мобильный интернет на специальных выгодных условиях

Подписчик получит домашний и мобильный интернет на специальных выгодных условиях. В рамках акции «Всё вместе», которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений везде» с целым морем впечатлений и смотреть контент на любом устройстве, в любое время и в любом месте. Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru). Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России неэфирные каналы. Телеканалы на любой возраст, вкус и интересы: 39 каналов с кино и сериалами, 15 — детских, 14 — спортивных, 36 — познавательных, 25 — музыкальных. Только в Wink доступны телеканалы UFC ТВ (полностью посвящен самой известной и авторитетной в мире ассоциации смешанных единоборств) и Eurosport Gold (с самыми известными теннисными турнирами мира). В акционную библиотеку входит более 3 000 кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет, популярные российские блокбастеры и сериалы последних лет от ведущих отечественных студий, кино и мультфильмы для детей. Кстати, с сервисом «Родительский контроль» можно настроить ограничения для просмотра контента с возрастной маркировкой. Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра. По условиям акции к этой богатой коллекции контента от Wink абонент получает домашний интернет на максимальных скоростях, а также тарифный план на услуги мобильной связи с безлимитным интернетом и звонками на номера внутри сети. Для участников акции доступны специальные условия на аренду ТВ-приставок и роутеров (от 10 рублей в месяц). «Даже в цифровую эпоху нам нужны простые человеческие впечатления и яркие эмоции. Сегодня с помощью цифровых технологий их можно доставить на любой экран и в любое место. Требования к качеству и разнообразию медийного контента постоянно растут. Мы развиваем Wink как цифровую платформу впечатлений, в которой объединили лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра и добавили множество интерактивных функций. В Wink каждый может найти себе развлечение по интересам: посмотреть добрую комедию или забористый боевик, любимый телеканал в HD, мультфильм или познавательную ленту», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина. Полные условия акции «Всё вместе» и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter