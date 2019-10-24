"Ростелеком" предлагает оформить подписку на особую коллекцию Wink

«Даже в цифровую эпоху нам нужны простые человеческие впечатления и яркие эмоции. Сегодня с помощью цифровых технологий их можно доставить на любой экран и в любое место. Требования к качеству и разнообразию медийного контента постоянно растут. Мы развиваем Wink как цифровую платформу впечатлений, в которой объединили лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра и добавили множество интерактивных функций. В Wink каждый может найти себе развлечение по интересам: посмотреть добрую комедию или забористый боевик, любимый телеканал в HD, мультфильм или познавательную ленту», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.