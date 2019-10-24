Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie

«Мы первыми на российском рынке завоевали сразу две награды премии Effie, которая устанавливает стандарты для профессионалов в сфере маркетинга. При этом эксперты оценили Tele2 в престижной юбилейной номинации Effie, где сражаются лучшие из лучших. «Другие правила» выделяют нас среди других игроков и пронизывают все, что делает Tele2. Мы устанавливаем в маркетинге подходы, которые замечают и копируют конкуренты. Победа на Effie доказывает не просто эффективность нашей стратегии, но ее адаптивность, своевременность и способность угадывать ожидания клиентов. Отсюда закономерна и наша вторая награда в номинации Positive Change: она говорит о Tele2 как о социально ответственной компании, которая меняет мир к лучшему».