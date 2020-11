Во Владивостоке подача отопления начнется совсем скоро

Из-за многочисленных обращений жителей с жалобами на низкую температуру отопление дадут, несмотря на плюсовую температуру за окном

Из-за многочисленных обращений жителей с жалобами на низкую температуру отопление дадут, несмотря на плюсовую температуру за окном В администрации Владивостока готовятся к началу отопительного периода 2019-2020, который стартует со следующего понедельника, 28 октября. Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. При этом отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше +8 градусов, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья. «По прогнозам синоптиков, на этой неделе среднесуточная температура не опускается ниже +10 градусов. Но, учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри жилых помещений и помещений дошкольных учреждений, считаем целесообразным начать отопительный период 2019-2020 во Владивостоке с 28 октября. Прежде всего, к отоплению будут подключать больницы, детские сады и школы», – подчеркнул начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко. Отметим, учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100 %. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании. При этом внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. Анастасия Котлярова (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

