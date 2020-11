За гектар ответишь

Подавать декларации об освоении дальневосточных гектаров новоиспеченные владельцы не торопятся

Подавать декларации об освоении дальневосточных гектаров новоиспеченные владельцы не торопятся Старт декларационной компании для получателей "дальневосточных гектаров" был объявлен еще 1 июня. По закону получатели гектара должны предоставить первые отчеты о том, как они осваивают выделенные им участки, ровно через три года. На подачу декларации им отведено три месяца. В общем, первые получатели уже должны отчитаться… Закон о дальневосточном гектаре, как известно, предусматривал три этапа в его реализации, и первый этап - это раздача участков в так называемом пилотном районе. Для Приморского края в качестве пилотного был выбран Ханкайский район. Собственно, в этом районе сейчас и должен идти поток деклараций. Ведь, по данным местной администрации, в 2016 году, за семь месяцев с начала действия программы, там было выдано более 110 участков, а всего за три с лишним года было заключено около 800 договоров. Единственный освоенный гектар Но никакого потока деклараций на самом деле нет. Отчитался по факту пока только один получатель дальневосточного гектара - пасечник из Новокачалинска. И это, как ни странно, именно там, где был невероятный ажиотаж в самом начале работы программы. Тогда особо востребованной оказалась земля в районе Ханки, где есть удобные для отдыха места. Почти каждый, кто искал себе участок земли в пилотном районе, рассматривал на карте прежде всего побережье озера. Но поскольку вскоре выяснялось, что побережье занято различными пользователями, арендаторами и прочими владельцами баз отдыха, причем оформлено это пользование было ими задолго до начала реализации программы, то интерес "гектарщиков" к этим местам вскоре пошел на убыль. Остались разве что те, кто пытался получить землю даже за пределами территории, прилегающей непосредственно к озеру. Где же их декларации сейчас? По словам специалистов администрации Ханкайского района, за время действия программы они сталкивались неоднократно с отказами от полученного участка земли. "Люди не могут его освоить", - назвали они причину отказов. В итоге все свелось к тому, что большинство из тех, кто решил воспользоваться возможностью и получить гектар - это обычные сельские владельцы личных подсобных хозяйств, проживающие в этом районе. А вовсе не те, кто готов строить базы отдыха и реализовывать какие бы то ни было проекты. Дальневосточные гектары ушли в основном под пасеки, пастбища и сенокосы. Как теперь в отчетах показать степень освоения пустующего гектара за три года, не знает никто. Ведь в соответствии с требованиями к отчету надо приложить фотографии, где виден процесс освоения. В то же время, о примерах строительства жилья на дальневосточном гектаре специалисты района не могли сказать ничего конкретного. На этом фоне, в целом, в последнее время отмечен заметный спад интереса к программе о дальневосточном гектаре. Заявления в районе на предоставление земли если и поступают, то не чаще 2 - 3 раз в неделю, а иногда и того нет. Для кого льготы? Справедливости ради стоит сказать, что основной поток отчетов об освоении гектара все же стоит ждать ближайшей зимой и весной, когда начнут подавать декларации те "гектарщики", которые брали свои участки на втором этапе реализации закона, т.е. когда им была доступна для выбора территория не только пилотного района, а всего края. Именно их проекты сейчас и составляют список историй успеха в Приморье, о которых чаще всего рассказывают в публичном пространстве. Им-то, понятно, будет чем отчитаться в положенный срок. А вот что касается остальных, оставшихся за пределами этого списка единичных примеров, картина не очень ясна. Традиционно более-менее достоверную статистику в подобных госпрограммах дают отчеты о предоставленной господдержке. А мер поддержки для "гектарщиков", согласно официальной информации, Приморский край предоставляет около двадцати. Но вот только получателям гектара на практике они оказались не доступны. - Я не могу воспользоваться даже материнским капиталом, поскольку не могу попасть ни под один критерий, позволяющий его потратить - говорит Владимир СТОЛЯРОВ, строящий в селе Тереховка Надеждинского района тот самый купольный дом, снимки которого разошлись по многим СМИ и представлены "историей успеха" освоения дальневосточного гектара на сайте "На ДВ". - У меня сейчас 700 тысяч рублей мат. капитала просто заморожены в банке. Пообещали теперь нам льготную ипотеку. А для кого? Льготная ипотека будет предоставлена для строительства жилья. А я не могу официально построить дом на своем участке потому, что это земли сельхозназначения. Поправки в закон, разрешающие фермеру строить на этих землях не только хозпостройки, но и жилье, были предложены больше года назад. И до сих пор не приняты. В итоге, дом жилой я построить не могу, материнский капитал использовать не могу и, соответственно, ипотеку взять тоже не могу. Я ведь ничего не прошу сверх нормы. Я просто хочу воспользоваться тем, что мне положено. Но деньги заморожены. Поэтому все делаем своими силами. Все, что было накоплено за жизнь до получения гектара, сейчас понемногу продаем и на эти деньги пытаемся освоить гектар. Но строительство наше идет медленно. Как сообщают официальные источники, по популярности среди видов деятельности на дальневосточном гектаре на первом месте находится строительство жилья. Из почти 16 тыс. оформленных договоров в крае порядка 42% намерены на своем гектаре строить дом. В помощь им, по данным тех же источников, предусмотрена поддержка - бесплатных 100 кубов древесины на строительство. Но вот только воспользоваться этой поддержкой "гектарщики" не смогли, поскольку выполнить все работы по вырубке этого леса, распилке, доставке древесины и т.д. в существующих условиях очень сложно. Дороги когда-нибудь потом… Ни под какие меры поддержки не попадает еще один известный проект на дальневосточном гектаре - строительство туристической базы "Лесная школа", расположенной недалеко от горы Пидан. Проект этот едва ли не самый крупный среди проектов получателей гектара (объединил 16 "гектарщиков"), и часть его построек уже выполнена или находится в стадии строительства - построен гостевой дом, 2 этажа гостиницы и некоторые другие объекты. По словам организатора проекта Натальи БУГАЕЦ, к их участку уже проведена линия электропередач, но для успешной работы будущей "Лесной школы" необходима дорога, которую им обещают уже почти три года, с момента заключения договоров на гектар. Наталья Бугаец считает, что это недоработки администрации поселения, которая не стремится поддержать их: "У муниципалитета есть разные механизмы. Если не хватает средств на строительство дороги, то нужно заявить об этом определенным законом образом. А если не пытаться этого делать, то ничего и не будет. Дороги в ужасном состоянии, и никто ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию". В то же время, Дмитрий ИВАНОВ, получивший на свою семью несколько гектаров под создание виноградника и винодельни в Надеждинском районе, считает, что 80% участков, выданных по этой программе, освоены не будут. Главная причина - отсутствие дорог к этим участкам. - Люди выбирали участки, не понимая, как они будут добираться туда, - говорит Дмитрий Иванов. - А стоимость земли, ее ценность определяется инфраструктурой, транспортной доступностью. Какая ценность у участка в чистом поле? Чтобы она появилась, нужно строить дорогу, создавать проект, согласовывать условия присоединения ее к федеральной трассе и т.д. Это большие расходы. Хотя в законе есть норма о том, что государство помогает со строительством инфраструктуры в случае появления агломерации 20 и более человек. Но в законе прописали, а в бюджете не предусмотрели на это деньги. Соответственно, норма закона полностью не работает. И, очевидно, в ближайшие 5 лет работать не будет. По крайней мере, мы получаем письма о том, что вопрос развития инфраструктуры для получателей дальневосточного гектара включен в программу на 2025 - 2035 гг. Все "гектарщики" столкнулись с тем, что дорогу они вынуждены строить самостоятельно. За свой счет Еще один популярный вид деятельности на дальневосточном гектаре - сельское хозяйство. Его указали в документах 26% получателей участков. Этот вариант освоения гектара мог бы получить даже не один вид поддержки, ведь в крае действует целая программа развития сельского хозяйства, предусматривающая гранты для начинающих фермеров и семейных ферм. Кроме того, эта программа предполагает и другие возможности для получения той или иной субсидии. И действительно, те "гектарщики", кто на момент получения этой земли уже являлся по документам фермером и занимался производственной деятельностью, автоматически получили все виды поддержки, просто присоединив новые гектары к уже обрабатываемым землям. Но вот для тех, кто являлся до получения гектара городским жителем, все эти меры оказались недоступными. - Мы зарегистрировали крестьянско-фермерское хозяйство, чтобы получить возможность бесплатно делать раскорчевку, не платя за каждое дерево, - рассказывает Дмитрий Иванов. - И теперь вынуждены платить налоги просто по факту регистрации, хотя первые результаты мы получим через 4-5 лет. Для сельскохозяйственных проектов есть господдержка, но определены условия ее получения. Для того, чтобы получить грант по программе "начинающий фермер", нужно быть сельским жителем или иметь сельскохозяйственное образование. Это автоматически вычеркивает из этой программы таких "гектарщиков", как мы. Есть еще субсидия на мелиоративные работы и раскорчевку, но, чтобы ее получить, нужно сначала выполнить эти работы, понести большие затраты, т.е. идти по самому дорогому варианту, оформляя все работы официально договорами. Но в итоге будет субсидия или нет, никто гарантировать не может. Поэтому пока мы ни одной формой поддержки воспользоваться не можем и полагаемся только на свои силы. На фото: Результаты освоения дальневосточных гектаров весь скромны... Фото из архива Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

