Крупнейший специализированный угольный терминал России отметил 45-летие расширением производственных мощностей и ростом числа рабочих мест Угольная отрасль России, а вместе с ней порты Дальнего Востока, последние годы находятся на подъеме. Эксперты и участники рынка считают, что эта благоприятная ситуация сохранится, как минимум, в ближайшей перспективе. А значит, Приморский край получит гарантированные доходы в бюджет и рабочие места. При этом участники рынка приходят к пониманию того, что успеха можно достигнуть лишь при условии изменения методов ведения бизнеса. На первый план выходят компании, готовые инвестировать не только в наращивание мощностей, но и в их перевооружение и экологическую безопасность. Крупнейший специализированный угольный терминал России АО «Восточный Порт», отметивший в этом году свое 45-летие, учитывает этот тренд и уже сегодня отвечает всем запросам рынка, обеспечивая высокотехнологичную перевалку угля российских производителей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Индию. Немаловажно, что «Восточный Порт» с момента своего основания был и остается портом, открытым для всех производителей угля. В начале 2019 года АО «Восточный Порт» было признано победителем конкурса «Лучшая стивидорная компания», организованного Ассоциацией морских торговых портов России. Конкурсная комиссия оценила работу крупнейшего угольного стивидора России в 2018 году на 46 баллов из 48 возможных. Наивысшие показатели получены по таким критериям, как «объем грузопереработки», «инвестиции в производство», «экологический менеджмент», «природоохранные мероприятия» и «прибыль компании». «Победа в столь авторитетном конкурсе – очень высокая оценка нашей работы. Максимальные баллы, полученные по разным критериям, подтверждают эффективность комплексного развития – от постоянного обновления оборудования до широкомасштабной программы по охране окружающей среды. Примечательно, что данную почетную награду наш коллектив получает уже в третий раз за последние пять лет. Это свидетельство правильности нашей стратегии и серьезный стимул для дальнейшей плодотворной работы», - отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим БАЙБАК. Славная история С момента основания порта в 1974 году на его причалах отгружено более 500 млн тонн угля, обработано более 8 млн вагонов, под погрузку принято около 29 тыс. судов. За последние 10 лет «Восточный Порт» перевалил более 210 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России. В текущем году порт масштабно отпраздновал свое 45-летие - более 15 тыс. гостей со всего Приморского края приехали на большой городской праздник, проходивший на живописном берегу моря на мысе Неприступный. Первым с юбилеем АО «Восточный Порт» поздравил губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО. Руководитель региона отметил вклад компании в развитие края и реализацию им комплексной экологической программы. «Радует то, что молодая смена подхватила славную историю прошлых лет. Я уверен, что у предприятия есть будущее. Построена Третья очередь – самый современный и экологически чистый порт в стране. Мы видим, как собственники вкладывают денежные средства в экологическую безопасность», - сказал глава региона. Он напомнил, что с целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангель, портом учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд представляет собой площадку для прямого диалога с жителями поселка Врангель, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время Фонд реализует 12 программ социального развития: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здравоохранение», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт». К юбилею предприятия Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» подготовил подарок для всех жителей поселка Врангеля – современный сквер для отдыха и занятий спортом, названный в честь легендарного начальника «Восточного Порта» Геннадия ЖЕБЕЛЕВА. На открытии новой рекреационной зоны Вадим Байбак выразил надежду, что совместными усилиями с жителями и властями Находкинского городского округа удастся сделать Врангель еще более зеленым и уютным. Сегодня на предприятии работают более 2 тыс. человек. В честь 45-летия Восточного порта Министерство транспорта РФ отметило специальными наградами лучших из лучших, портовиков со стажем в несколько десятилетий, ветеранов отрасли – всего более 50 человек. «Это свидетельствует о высоком уровне общей производственной культуры. Люди были, есть и будут основной ценностью и главным условием успеха любого предприятия. Каждый работник порта вносит свою лепту в большое правильное дело, каждый безусловно ценен для достижения общих целей», - говорит Вадим Байбак. Крупнейший частный проект В 2019 году АО «Восточный Порт» завершило реализацию проекта Третьей очереди, что вывело компанию в лидеры стивидорного бизнеса региона. Третья очередь - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей, успешно реализованный без государственного финансирования. Проект реализован в рамках поставленной президентом России задачи развития портовой инфраструктуры и наращивания экспортного потенциала страны. Третья очередь – это специализированный угольный терминал, использующий в своей работе самое современное, высокотехнологичное оборудование, которое позволяет осуществлять закрытую перевалку. Символично, что запуск Третьей очереди состоялся в ходе V Восточного экономического форума во Владивостоке. За этим процессом в режиме реального времени наблюдали президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Индии Нарендра МОДИ. Реализованный в кратчайшие сроки инвестиционный проект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В рамках Третьей очереди создано более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд рублей, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья. Экология в приоритете Сегодня АО «Восточный Порт» - это современный объект логистической инфраструктуры, отвечающий самым высоким требованиям в области экологии и реализующий собственную комплексную экологическую программу (КЭП). В рамках реализации КЭП порт инвестировал около 4 млрд рублей в модернизацию оборудования, очистных сооружений и систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря, проведение экологических акций. Собственная аккредитованная лаборатория осуществляет регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Работа АО «Восточный Порт» по защите окружающей среды постоянно получает высокие оценки от руководства региона и федерального центра. На данный момент «Восточный Порт» является единственным угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами. ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: АО «Восточный Порт» сегодня оснащено конвейерным оборудованием, закрытым комплексом вагоноопрокидывателей, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Портовый флот компании - самый производительный и один из самых мощных на Дальнем Востоке. В его составе – пять современных буксиров общей мощностью более 22 тыс. л.с. Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

