Угольная отрасль России, а вместе с ней порты Дальнего Востока, последние годы находятся на подъеме. Эксперты и участники рынка считают, что эта благоприятная ситуация сохранится, как минимум, в ближайшей перспективе. А значит, Приморский край получит гарантированные доходы в бюджет и рабочие места. При этом участники рынка приходят к пониманию того, что успеха можно достигнуть лишь при условии изменения методов ведения бизнеса. На первый план выходят компании, готовые инвестировать не только в наращивание мощностей, но и в их перевооружение и экологическую безопасность.