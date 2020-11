Сделано многое, впереди - новые победы!

ООО "Приморскуголь" подводит итоги работы в уходящем 2019 году

ООО «Приморскуголь» подводит итоги работы в уходящем 2019 году Для ООО «Приморскуголь» уходящий 2019 год стал годом напряжённой работы и значимых достижений. В рамках инвестиционной программы СУЭК компания значительно обновила парк специализированной автотехники, профессионализм приморских горняков был отмечен на самом высоком государственном уровне, сотрудники Приморскугля ставили рекорды в ходе трудовых вахт, внедряли в работу инновационные технологии, особое внимание уделяли вопросам безопасности на производстве, а также оказывали поддержку детскому лагерю «Юность». Чем запомнился этот год для ведущего угледобывающего предприятия Приморского края - в нашем обзоре. Инвестиции - задел на будущее С 2003 года ООО «Приморскуголь» работает в составе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - одного из крупнейших угледобытчиков мира. И это встраивание в систему современного акционерного общества, сделавшего ставку на развитие всего комплекса угледобычи, от ковша до вагона, отправляющего уголь потребителям, стало мощным ресурсом и драйвером обновления производственного комплекса компании «Приморскуголь». Так, в самом крупном предприятии ООО «Приморскуголь» - разрезоуправлении «Новошахтинское» в августе 2019 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой автомобильной техники. К работе приступили три карьерных самосвала БелАЗ­75131 грузоподъёмностью 130 тонн, а также малый вспомогательный транспорт - бензовоз, несколько вахтовых автобусов для перевозки людей, трактор Беларус, машина для доставки питьевой воды - всего 10 единиц. БелАЗы эксплуатируются на подготовке запасов, транспортировке вскрыши и добытого угля. В 2019 году профессионализм сотрудников предприятий ООО «Приморскуголь» вновь был отмечен на самом высоком государственном уровне. На торжественном собрании, приуроченном к Дню России, губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил государственные награды работникам угольной промышленности, отмеченным указом президента России Владимира ПУТИНА. И, конечно, стоит напомнить, что в апреле 2019 года ООО «Приморскуголь» стало лауреатом XV Бизнес­-Премии Приморского края, организаторами которой выступают администрация Приморского края и ведущая издательская компания региона - «Золотой Рог». Лидер угольной промышленности Приморья вошёл в тройку лауреатов в самой престижной номинации «Компания года». Безопасность в приоритете В июле текущего года Владивосток стал местом проведения конференции «Промышленная безопасность, охрана и медицина труда, охрана окружающей среды в СУЭК. Итоги 2018 года. Задачи 2019 года», на которую прибыли представители всех регионов присутствия компании. «Угледобывающая отрасль, без преувеличения, является гарантом экономической устойчивости и благополучия нашей страны. Именно поэтому вопросы безопасности и надёжности функционирования объектов угольной промышленности имеют первостепенное значение», - подчеркнул генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр Заньков, обращаясь к участникам конференции. В современной экономике, где технологии стремительно сменяют друг друга, нечасто встречаются предприятия с такой длительной и динамичной историей. Артёмовское ремонтно­монтажное управление достигло солидного 106­летнего рубежа, оставаясь на острие производства, поддерживая и преумножая традиции качества выполняемых работ. В течение нескольких лет в Артёмовском РМУ успешно реализуется программа «Культура производства», внедрённая на всех предприятиях ООО «Приморскуголь». По итогам посещения гости отметили высокий уровень организации производственного процесса. Лучшие практики компании из Артёма планируется внедрить в коллективах предприятий, входящих в АО «СУЭК». Кадры решают всё Руководство ООО «Приморскуголь» подчёркивает, что главная ценность и движущая сила предприятия - это его коллектив. Работники компании не только обеспечивают выполнение плановых показателей, но и ставят настоящие рекорды в ходе трудовых вахт. Эти производственные соревнования проводятся каждый год, и приурочены они к важным датам в истории страны. Например, в 2019 году трудовая вахта на предприятиях ООО «Приморскуголь» была посвящена 85­летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В филиале «Приморск­ угля» - шахтопроходческом управлении «Восточное», коллектив которого трудится вахтовым методом на предприятии СУЭК в Хабаровском крае, есть свои передовики. Победителем в номинации «Лучший инженерно­технический работник» стал горный мастер участка подземных горных работ Андрей Николаев, а машинист горных выемочных машин участка подземных горных работ Андрей Картавенко лидировал в номинации «Лучший рабочий». От угля до германия один шаг Ведущее угледобывающее предприятие Приморья постоянно внедряет инновации в производство. В разрезоуправлении «Новошахтинское» в нынешнем году начала действовать углехимическая лаборатория. Новое подразделение возникло в содружестве науки и производства и позволяет рассматривать добываемое на Павловском буроугольном месторождении сырьё на предмет промышленной добычи германия - стратегического элемента, используемого в радиоэлектронике. Открытие подобной лаборатории - первый шаг в направлении развития предприятия в рамках выполнения долгосрочной стратегии, ориентированной, в том числе, на исследования пород угля на наличие редкоземельных металлов. Не забывает руководство компании о социальной поддержке своих работников и организации досуга. Детский лагерь угольщиков «Юность», находящийся на балансе ООО «Приморскуголь», продолжает радовать юных жителей всего Дальнего Востока. Нынешним летом гостеприимство детского лагеря «Юность» смог оценить губернатор Приморского края. Олег Кожемяко отметил высокий уровень организации детского отдыха и подчеркнул, что именно к таким стандартам необходимо привести все остальные оздоровительные площадки в крае. Это привлечёт в Приморье детей из других регионов страны. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

