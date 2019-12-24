Сделано многое, впереди - новые победы!

Руководство ООО «Приморскуголь» подчёркивает, что главная ценность и движущая сила предприятия - это его коллектив. Работники компании не только обеспечивают выполнение плановых показателей, но и ставят настоящие рекорды в ходе трудовых вахт. Эти производственные соревнования проводятся каждый год, и приурочены они к важным датам в истории страны. Например, в 2019 году трудовая вахта на предприятиях ООО «Приморскуголь» была посвящена 85­летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.