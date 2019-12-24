Сила мастерства

- Участие в таких соревнованиях – это новый опыт для меня. Перед соревнованиями мы проходили обучение, где нам дали только общие направления. Многие команды уже были участниками таких соревнований. Нам же приходилось во всем разбираться на ходу, но тем и ценнее для нас этот опыт. Мы до конца не знали результаты соревнований, поэтому на закрытии чемпионата были удивлены, когда назвали наши фамилии для вручения награды за третье место.