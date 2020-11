Сила мастерства

Профессионализм работников АО ДРСК отмечен наградой престижного конкурса серии WorldSkills

Профессионализм работников АО ДРСК отмечен наградой престижного конкурса серии WorldSkills День энергетика, отмечавшийся в минувшее воскресенье, для филиала «Приморские электрически сети» АО «Дальневосточная распределительная компания» стал поводом вспомнить об основных достижениях уходящего года. Одним из таких достижений стал успех сотрудников филиала на проходившем в Екатеринбурге чемпионате сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech-2019» по компетенции «Интеллектуальная система учета электроэнергии». Из Приморья на Урал отправились три специалиста филиала: ведущий инженер-программист службы информационных технологий Иван КУЧЕРЕНКО, инженер группы эксплуатации, учета АИИС КУЭ Партизанского РРЭС Иван ГЛАДКИХ, начальник службы учета и контроля качества электроэнергии Алексей КУДАКАЕВ в качестве эксперта. За неделю до старта соревнований Иван Кучеренко и Иван Гладких прошли обучение в Ростове-на-Дону на базе межрегионального корпоративного учебного центра «Энергетик». Алексей Кудакаев получил необходимую аккредитацию, участвовал в обсуждении вопросов доработки конкурсного задания, а также критериев оценки по своей компетенции. В рамках чемпионата «WorldSkills Hi-Tech-2019» шесть команд из разных регионов России получили конкурсное задание – создать интеллектуальную систему учета электроэнергии. Команды выполнили семь модулей задания: «Проверка расчетных приборов учета потребителей. Поиск неисправностей» (модуль A); «Составление отчета о предпроектном обследовании объектов учета электроэнергии» (модуль В); «Проверка рабочей документации для системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных» (модуль С); «Монтаж шкафа технического учета с устройства собора и передачи данных» (модуль D1) и «Замена расчетных приборов учета потребителей» (модуль D2); «Пусконаладочные работы шкафа технического учета и УСПД, интеграция приборов учета потребителей в интеллектуальную систему учета» (модуль E); «Определение показателей надежности и качества электроснабжения» (модуль F); «Восстановление удаленного сбора данных интеллектуальной системы учета электроэнергии» (модуль G). Алексей Кудакаев, начальник службы учета и контроля качества электроэнергии филиала «Приморские электрические сети»: Иван Кучеренко, ведущий инженер-программист службы информационных технологий сектора администрирования автоматизированных технологических процессов: Иван Гладких, инженер группы эксплуатации, учета АИИС КУЭ Партизанского РРЭС: - Участие в таких соревнованиях – это новый опыт для меня. Перед соревнованиями мы проходили обучение, где нам дали только общие направления. Многие команды уже были участниками таких соревнований. Нам же приходилось во всем разбираться на ходу, но тем и ценнее для нас этот опыт. Мы до конца не знали результаты соревнований, поэтому на закрытии чемпионата были удивлены, когда назвали наши фамилии для вручения награды за третье место. Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

