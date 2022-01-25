В Приморье иваси и скумбрия не смогли заменить сайру

По информации регионального агентства по рыболовству, в прошлом году предприятия региона произвели 114,7 млн банок рыбных консервов и пресервов, что составляет около 83% к уровню 2020 года. Это связано с тем, что ранее основную долю занимали консервы из сайры и горбуши. Сейчас рыбаки края не добывают сайру, переключившись на сардину иваси и скумбрию, что сказывается на объёмах выпуска продукции.