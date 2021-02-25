Крабовый гамбит: как Евгений Пекарь погнался за славой и потопил сам себя

Приморского бизнесмена Евгения Пекаря обвиняют в контрабанде 50 тонн краба в Китай. Для этого Пекарь использовал достаточно непростую схему с использованием подставных фирм и занижением стоимости товара. Бизнесмен пошёл на сделку со следствием, признав вину. Но в реальности всё оказалось гораздо сложнее. «Золотой Рог» решил разобраться в непростом деле Евгения Пекаря.
Евгений Пекарь руководил компанией KING TIME MARINE в Приморье. В краболовном бизнесе это название малоизвестно. Лично знакомые с приморским предпринимателем описывают его как ушлого и амбициозного человека, воплощавшего собой образ коммерсанта из 90-ых: желавшего пробиться в высшие эшелоны, но не обладающего для этого нужными связями и навыками. Главными целями Пекаря были достаточно простые вещи — влияние и богатство.
Одним из инструментов, которые позволят ему забраться на вершины краболовного бизнеса, Пекарь посчитал PR. Поэтому он начал вкладывать деньги в собственное продвижение в СМИ, фактически покупал премии самому себе.
Одной из публичных «акций» стало вручение Пекарю награды за изобретение «инновационной технологии перевозки живого краба по воде». Статуэтку предпринимателю вручал артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. В новостях, посвящённых данному событию, Пекаря называли человеком, перевернувшим рынок и ставшим надёжным российским партнёром для Китая. При этом столь, на первый взгляд, значимое событие не встретило особо интереса в СМИ: о церемонии награждения можно найти лишь пару публикаций на малоизвестных интернет-порталах. Не особо солидно для такого, казалось бы, громкого события, как награждение человека, играющего заметную роль в выстраивании отношений между КНР и Россией.
Объяснение столь низкой медиа-активности вокруг данной премии простое. Мероприятие — продукт, разработанный одним из пиар-агентств. А для того, чтобы получить статуэтку, было достаточно лишь внести определённую сумму в организационный фонд.
Про саму «инновационную технологию», разработанную Пекарем, информации найти не вышло. Прорыва в отношениях между Россией и Китаем тоже не зафиксировано: показатели экспорта и импорта за те года оставались прежними. Неудивительно, что в итоге пробраться на вершину краболовного бизнеса бизнесмену так и не удалось.
В следующий раз широкая общественность услышала о Пекаре лишь в 2020 году. И повод был менее радостный: коммерсанта обвиняли в организации контрабанды живого краба в Китай по заниженной цене через подставные фирмы.
Схема следующая: Пекарь продавал краба в КНР по рыночной стоимости, а в таможню попадали заниженные цифры. Любопытно, что Пекарь сразу же признал вину и пошёл на сделку со следствием, согласившись выдать своих подельников в обмен на смягчение наказания.
После началось самое интересное. По всей видимости, ни подельников, ни самого преступления (в том виде, в каком его описывал Пекарь) на самом деле не было. Ведь Пекарь не имел доступа в высшие эшелоны краболовного бизнеса и даже не был знаком с многими из тех, кого он «сдал».
Интересно и то, что деятельность фирмы Пекаря вовсе не имела отношения к контрабанде и вряд ли предприниматель смог бы провезти через границу хоть одну клешню в обход закона. Подобную схему практически невозможно выстроить, не имея связей в отрасли.
При этом источники, знакомые с ходом дела, утверждают, что на самом деле имел место обман китайских партнёров, получение у них предоплаты за товар, которого в действительности не было. И на этой афере, по разным оценкам, можно было заработать около двух миллионов долларов. Это то и могло привлечь к фигуре приморского бизнесмена внимание правоохранителей.
Осознав, что ему грозит реальный срок и пытаясь «отвлечь» силовиков, Пекарь пошёл ва-банк и признался в «нужном» преступлении, выдал следствию «сообщников». Имя на руках чистосердечное признание, следователи тут же утвердили обвинение по делу о контрабанде.
И сейчас неудачливому бизнесмену грозит несколько лет колонии. И его имя все же окажется в СМИ, но уже по другому поводу.