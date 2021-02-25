Крабовый гамбит: как Евгений Пекарь погнался за славой и потопил сам себя

Одной из публичных «акций» стало вручение Пекарю награды за изобретение «инновационной технологии перевозки живого краба по воде». Статуэтку предпринимателю вручал артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. В новостях, посвящённых данному событию, Пекаря называли человеком, перевернувшим рынок и ставшим надёжным российским партнёром для Китая. При этом столь, на первый взгляд, значимое событие не встретило особо интереса в СМИ: о церемонии награждения можно найти лишь пару публикаций на малоизвестных интернет-порталах. Не особо солидно для такого, казалось бы, громкого события, как награждение человека, играющего заметную роль в выстраивании отношений между КНР и Россией.