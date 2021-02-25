Некоторые приморские бизнесмены смогут сэкономить на налогах

Некоторые приморские бизнесмены смогут сэкономить на налогах

Сегодня, 14:10БизнесФото: Медиахолдинг1MiКраевой закон привели в соответствие с федеральным законодательством
В Приморье расширили перечень видов предпринимательства, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края, изменения в региональный закон на заседании Законодательного Собрания представила председатель Правительства Приморья Вера Щербина 25 февраля. По словам первого замглавы региона, проект закона подготовлен в связи с изменениями, внесенными в главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

так, эти изменения расширяют перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в том числе за счет новых видов деятельности: теперь она распространяется и на стоянки для транспортных средств.

В перечень также включены общепиты с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров, и предприниматели розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с такой же площадью. Ранее для этих видов деятельности ограничения составляли 50 квадратных метров.

«Это не просто технические поправки, это отработанная с бизнесом норма законодательства. Мы внимательно изучили ситуацию, сделали расчеты по отдельным субъектам предпринимательства и сравнили, сколько они платили по ЕНВД, сколько будут по патентной. Они не будут платить больше, а некоторые смогут даже немного сэкономить», — подчеркнула Вера Щербина.

Также отмечается, что согласно изменениям Налогового кодекса РФ сумму патента можно уменьшить на уплаченные в пользу работников, занятых в сферах деятельности на патентной системе налогообложения, суммы страховых взносов аналогично порядку, который был предусмотрен для плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД). До изменений сумма уплаченных страховых взносов не возмещалась.

Сюжеты:
НалогиПриморье
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