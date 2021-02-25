Приморцам обещают дизайнерскую мебель по сниженным ценам

«Компания Вячеслава Романова» получила статус резидента ТОР «Надеждинская» в Приморье. В 2023 году инвестор откроет на территории края комплекс по производству дизайнерской мебели из натурального дерева, которую смогут приобрести все желающие.

«Мы будем ориентироваться на потребности семей со средним доходом, которые отдают предпочтение уникальной, качественной мебели из натуральных материалов. Комплекс приступит к производству и продаже обеденных групп, зеркал, полок, мебели для ванных комнат и прихожих, а также кроватей, в том числе детских, прикроватных тумб и комодов. Нашими главными конкурентными преимуществами станут цены, ниже рынка, выполнение работ на заказ, широкий выбор комплектаций, цветов и материалов изделий, возможность онлайн- и офлайн-покупок», — заявил глава предприятия Вячеслав Романов. По его словам, предприятие будет специализироваться на ручной сборке нестандартных изделий по индивидуальным заказам. Предполагаемый объём продаж составит 2400 единиц продукции в год. Заключив соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики предприятие получит около 13 миллионов первоначальных инвестиций на производство, обустройство цехов и закупку сырья. Поставлять древесину на предприятие будут приморские лесозаготовители. По словам предпринимателей, значительную помощь открытии бизнеса окажут налоговые льготы и административные преференции, доступные резидентам ТОР на Дальнем Востоке: льготы на аренду земли, низкие страховые взносы, нулевые налоги на прибыль и имущество, а также льготное кредитование и маркетинговая поддержка. Романов уверен, что проект будет успешно воплощён в жизнь — об этом свидетельствуют результаты исследования рынка. «По оценкам маркетологов крупнейших мебельных ритейлеров IKEA и Hoff, в 2021 году доля отечественного производителя на мебельном рынке России достигнет 70%. При этом, по мнению экспертов, в данном бизнесе будет появляться все больше малых и средних предприятий. К тому же мы фиксируем возрастающий спрос на экологичную мебель с индивидуальным дизайном», — отметил предприниматель. По его словам, все перечисленные факторы открывают перспективы для реализации проекта в сфере мебельного производства и позволят построить успешную бизнес-модель в Приморье.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter