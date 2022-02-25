Есть такая профессия топливо возить

Каждый день на дорогах Дальнего Востока можно увидеть мощные грузовые авто с брендированными цистернами. Бензовозы ННК перевозят топливо от нефтебаз до АЗС.

За сутки бензовозы делают около 300 рейсов благодаря значительно обновленным за последние три года автопаркам сбытовых обществ ННК. По магистралям Дальнего Востока рассекают около 100 бензовозов ННК. Их задача — бесперебойное обеспечение потребителей высококачественным топливом Хабаровского НПЗ. И даже отдаленность и труднодоступность некоторых районов — не помеха. Сеть автозаправочных комплексов ННК насчитывает 320 АЗС, работающих в сложных природно-климатических условиях Дальневосточного региона. За рулем бензовозов работают профессионалы своего дела. В этой профессии мастерство оценивается со всей строгостью. Рабочий день у водителя бензовоза начинается с получения путевого листа и предрейсового инструктажа от диспетчера об особенностях маршрута, сложных участках дороги и погоде. Сеть автозаправочных комплексов ННК насчитывает 320 АЗС, работающих в сложных природно-климатических условиях Дальневосточного региона. Потом осмотр медика, который выдает водителю допуск к работе. Далее поход к автомеханику, который осмотрит бензовоз и решит может ли машина выходить на маршрут. Во время налива нефтепродуктов в автоцистерну лаборант берет пробу. Если всё в норме, то бензовоз пломбируется и отправляется в рейс. Кстати, водитель бензовоза должен знать и уметь больше водителя-любителя. Помимо соблюдения ПДД, он должен соблюдать и правила дорожной перевозки опасных грузов. Ведь его тягач с полуприцепом-автоцистерной — по сути автопоезд весом в несколько десятков тонн. Также водители бензовозов отвечают за созранность доставляемого топлива. Водитель должен уметь осуществлять загрузку топлива в автоцистерну на автоматической станции налива, уже на АЗС – слить топливо в резервуар. Тут ошибаться нельзя — оплошность может привести к трагедии. Груз ответственности и постоянная концентрация выматывают людей, поэтому водтителей есть возможность полноценно отдохнуть, провести выходные с родными и близкими. Работа водителя бензовоза посменная. «Привлекают не только условия труда в стабильно развивающейся компании: удобный график, надежный и комфортный транспорт для работы, своевременная достойная зарплата и соцпакет. Также мы имеем возможность постоянно совершенствоваться в профессии, подтверждая подготовку и навыки в межрегиональных конкурсах профессионального мастерства», – единодушны в своем мнении водители. Каждый водитель обладает большим стажем и регулярно повышает квалификацию — – требования к работникам в ННК довольно жесткие и принципиальные. «Во время движения бензовоза в режиме реального времени на централизованный сервер передаются различные данные: текущее местоположение, скоростной режим, стиль вождения, соблюдение режима труда и отдыха водителя и др. С помощью системы мониторинга мы можем отслеживать всю логистику и остановки в пути: эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», – отметили в компании. Сплочённый коллектив имеет важное значение, и каждый водитель понимает важность своей работы. Поэтому бензовозы с логотипом-солнцем круглосуточно и ежедневно в пути, несмотря на погоду, невзирая на трудности и расстояния.

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