Приморье может остаться без японских бэушек

— Объёмы закупок россиян подержанных авто в Японии ничтожны по сравнению с поставками авто в другие страны, где применяется правый руль. В десятки раз больше наших объёмов идёт поток в Австралию, Новую Зеландию и другие государства. К тому же в этих странах нет таких запретительных пошлин на ввоз автомобилей. Если мы прекратим покупки подержанных авто в Японии, они даже не заметят этой потери, — считает предприниматель.