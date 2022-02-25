Приморье может остаться без японских бэушек

Межу тем, ещё с апреля 2020 года из-за пандемии была приостановлена на неопределённый срок выдача однократных и многократных виз гражданам РФ. То есть, визы для путешествующих в Японию с туристической целью или для посещения знакомых не выдаются.
А с 1 декабря 2021 года, — опять–таки с целью ограничить распространение нового штамма коронавируса «омикрон», — визы стали выдавать только тем иностранцам, которые длительное время проживают в Японии, а также членам их семей.
Как уточнили в Генеральном консульстве Японии во Владивостоке, последнее приостановление виз действовало по 28 февраля 2022 года. Никаких новых указаний в связи с объявлением о применении санкций в отношении РФ, в консульство не поступало. Как заверила сотрудник представительства соседней страны, все новые вводные поступят, скорее всего, не ранее понедельника, 28 февраля.
Между тем представители бизнеса уже проявляют беспокойство. Прежде всего, поставщики бэушных автомобилей с японских авторынков и аукционов беспокоятся по поводу ограничения России вести бизнес не только в долларах США и евро, но и в иенах.
— Мы не сможем закупать авто в Японии: рубли они не берут, наличные йены мы купить не сможем, а наши банки транзакции в требуемой инвалюте провести не смогут, — сетует предприниматель, торгующий подержанными японскими авто на территории Зелёного рынка во Владивостоке.
По его словам, японский бизнес не сильно пострадает, если приморские бизнесмены не смогут закупать бэушные автомобили в Стране восходящего солнца.
— Объёмы закупок россиян подержанных авто в Японии ничтожны по сравнению с поставками авто в другие страны, где применяется правый руль. В десятки раз больше наших объёмов идёт поток в Австралию, Новую Зеландию и другие государства. К тому же в этих странах нет таких запретительных пошлин на ввоз автомобилей. Если мы прекратим покупки подержанных авто в Японии, они даже не заметят этой потери, — считает предприниматель.
В Дальневосточной таможне сообщили, что в отличие от малого бизнеса, поставки товара из Японии растут и в объёмах, и в рублях. В 2021 году через таможни Дальнего Востока завозилось 13 млн тонн различных товаров на сумму 3,3 млрд рублей. В 2020-м — 1,1 млн тонн на общую сумму 2,4 млрд рублей.