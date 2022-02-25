Сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%

С началом спецоперации российских ВС по защите ДНР и ЛНР, перестал работать сайт компании ДНС, а в соцсетях появилось информация, что продавцы срочно переклеивают ценники. Например, сильно подорожал новый айфон. Теперь последняя модель айфона в максимальной комплектации стоит порядка 208 тысяч рублей.
Покупатели возмутились, потому что переплачивать за товары, которые уже лежат на складах и куплены по старым ценам, никто не хочет.
Сегодня миллиардер объяснился на своей странице в Фейсбуке.
«Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность», — написал Алексеев.
Вот так он объясняет 30%-ный рост цен на технику.
Отметим, официальный курс доллара на 25 февраля составил 86,92 рубля, поднявшись на 6,5 рубля (примерно 1%) за очередной биржевой день.
Напомним, штаб-квартира компании ДНС расположена во Владивостоке. Господин Алексеев возглавил рейтинг ста богатейших людей Приморского края по итогам 2020 года. В открытых источниках указано, что доходы господина Алексеева от предпринимательской деятельности составили за тот период более 18 млрд рублей.