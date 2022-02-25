Сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%

Сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%
Сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%
Вчера, 13:10БизнесФото: 1mediainvest.ru

Сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%

Глава компании ДНС Дмитрий Алексеев оправдывается заявлением в стиле «не мы такие, а жизнь такая».

С началом спецоперации российских ВС по защите ДНР и ЛНР, перестал работать сайт компании ДНС, а в соцсетях появилось информация, что продавцы срочно переклеивают ценники. Например, сильно подорожал новый айфон. Теперь последняя модель айфона в максимальной комплектации стоит порядка 208 тысяч рублей.

Покупатели возмутились, потому что переплачивать за товары, которые уже лежат на складах и куплены по старым ценам, никто не хочет.

Сегодня миллиардер объяснился на своей странице в Фейсбуке.

«Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность», — написал Алексеев.

Вот так он объясняет 30%-ный рост цен на технику.

Отметим, официальный курс доллара на 25 февраля составил 86,92 рубля, поднявшись на 6,5 рубля (примерно 1%) за очередной биржевой день.

Напомним, штаб-квартира компании ДНС расположена во Владивостоке. Господин Алексеев возглавил рейтинг ста богатейших людей Приморского края по итогам 2020 года. В открытых источниках указано, что доходы господина Алексеева от предпринимательской деятельности составили за тот период более 18 млрд рублей.

Сюжеты:
Приморье
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