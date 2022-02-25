Сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%

«Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность», — написал Алексеев.