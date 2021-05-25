Приморские рыбаки освоили более 30% крабовых квот

Приморские рыбаки освоили более 30% крабовых квот
Приморские рыбаки освоили более 30% крабовых квот
Сегодня, 14:47БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
С начала 2021 года рыбаки приморских предприятий выловили более десяти тысяч тонн краба. Как сообщили в правительстве Приморского края, добыча деликатесов ведётся, в том числе, по инвестиционным квотам.

По словам специалистов регионального агентства по рыболовству, по инвестиционным квотам краб добывают приморские компании «Антей», «Восход», «Аква-Инвест», «ТРК», «Камчатка краб», «Пасифик краб», «Атлантик краб», «Тефида» — эти предприятия должны построить на российских верфях 19 новых краболовов, а строительство первых судов должно быть завершено уже в 2022 году.

«Приморские предприятия с начала года выловили в Беринговом, Охотском и Японском морях 10,8 тысяч тонн крабов, что на 884 тонны больше объемов 2020 года. Квоты освоены уже на 31%», — отметил глава агентства Валерий Корко.

По его словам, приморские предприятия ведут активную добычу глубоководных крабов. Так, рыболовецкий колхоз «Восток-1» в этом году выловил более 1,8 тысячи тонн этого морского деликатеса.

«Большая часть вылова — 1,6 тысячи тонн — приходится на красный краб-стригун», — заключил руководитель краевого агентства по рыболовству.

Сюжеты:
Приморский край
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