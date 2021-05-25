В Приморье стартовала программа субсидирования лизинга для предпринимателей

Бизнесмены Приморья смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга для расширения собственного производства или для обновления основных средств. Лизинговым компаниям при этом возместят выпадающие доходы из краевого бюджета, сообщили в краевом правительстве.

Сотрудники минэкономразвития Приморского края рассказали, что программа субсидирования лизинга реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Эта программа оказалась очень востребованной среди приморских предпринимателей в 2020 году. Ожидается, что и в текущем году будет не менее актуальна. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составляет до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга. Прием заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки начнется во втором полугодии», — отметили в ведомстве. В июле 2021 года начнётся отбор компаний для участия в программе. «Для этого лизинговым компаниям необходимо в период с 7 июня по 8 июля направить заявку в минэкономразвития Приморского края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 220-86-41», — рассказали специалисты. Стоит отметить, что в 2020 году в программе субсидирования приняли участие две лизинговые компании — АО «ЛК «Европлан» и ООО «ЛК «Дельта». Поддержку получили более 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.

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