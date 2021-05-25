В Приморье стартовала программа субсидирования лизинга для предпринимателей

В Приморье стартовала программа субсидирования лизинга для предпринимателей
В Приморье стартовала программа субсидирования лизинга для предпринимателей
Сегодня, 15:11БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Бизнесмены Приморья смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга для расширения собственного производства или для обновления основных средств. Лизинговым компаниям при этом возместят выпадающие доходы из краевого бюджета, сообщили в краевом правительстве.

Сотрудники минэкономразвития Приморского края рассказали, что программа субсидирования лизинга реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Эта программа оказалась очень востребованной среди приморских предпринимателей в 2020 году. Ожидается, что и в текущем году будет не менее актуальна. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составляет до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга. Прием заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки начнется во втором полугодии», — отметили в ведомстве.

В июле 2021 года начнётся отбор компаний для участия в программе.

«Для этого лизинговым компаниям необходимо в период с 7 июня по 8 июля направить заявку в минэкономразвития Приморского края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 220-86-41», — рассказали специалисты.

Стоит отметить, что в 2020 году в программе субсидирования приняли участие две лизинговые компании — АО «ЛК «Европлан» и ООО «ЛК «Дельта». Поддержку получили более 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
БизнесИнвестицииВладивостокльготы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы