Вера Щербина: в Приморье создаются комфортные условия для запуска и ведения бизнеса молодыми предпринимателями

Она рассказала о том, что в Приморье создаются комфортные условия для запуска и ведения бизнеса молодыми предпринимателями. В прошлом году стартовали проекты по развитию молодежного и технологического предпринимательства. Проводятся хакатоны, конкурс «Приморский старт» — победители получают гранты на стартап. Правительство края готово поддержать 10 инициатив. Общий призовой фонд составляет 20 миллионов рублей. В этом году конкурс проводят уже в третий раз. В общей сложности на конкурс поступило более 200 заявок, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию со стороны делового сообщества, а также готовности наших бизнесменов выбирать непроторенные пути и предлагать что-то новое, интересное и востребованное для рынка. Очень часто, познакомившись с проектом ещё на старте, правительство Приморья продолжает поддерживать его и дальше, по мере реализации.