Вера Щербина: в Приморье создаются комфортные условия для запуска и ведения бизнеса молодыми предпринимателями

Вера Щербина: в Приморье создаются комфортные условия для запуска и ведения бизнеса молодыми предпринимателями
Вера Щербина: в Приморье создаются комфортные условия для запуска и ведения бизнеса молодыми предпринимателями
Сегодня, 16:38БизнесФото: Игорь Новиков/правительство Приморского края
Председатель правительства Приморья Вера Щербина приняла участие в панельной дискуссии об актуальной повестке развития макрорегиона с наставниками программы «Муравьев-Амурский 2030».

На заседании выступили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов и главы регионов Дальнего Востока.

Вера Щербина отметила, что Приморье стало лидером по количеству участников конкурса. Всего на программу «Муравьев-Амурский 2030» поступило более 2 тысяч заявок из самых разных регионов страны. 63 кандидата стали победителями отборочных этапов. 10 из них представляют Приморье. Такая активность не случайна.

— В Приморье постоянно реализуются проекты, направленные на выявление и поддержку молодых инициативных людей. Один из них — уникальный кадровый конкурс для студентов-старшекурсников «Включайся в государственное управление». Мы реализуем его уже во второй раз. Впервые объявили набор в прошлом году. Представленные работы оказались настолько интересными, что квоту для победителей, тех, кого в итоге пригласили на оплачиваемую стажировку в правительство края, увеличили вдвое — с 10 до 20 человек, — сообщила Вера Щербина.

Она рассказала о том, что в Приморье создаются комфортные условия для запуска и ведения бизнеса молодыми предпринимателями. В прошлом году стартовали проекты по развитию молодежного и технологического предпринимательства. Проводятся хакатоны, конкурс «Приморский старт» — победители получают гранты на стартап. Правительство края готово поддержать 10 инициатив. Общий призовой фонд составляет 20 миллионов рублей. В этом году конкурс проводят уже в третий раз. В общей сложности на конкурс поступило более 200 заявок, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию со стороны делового сообщества, а также готовности наших бизнесменов выбирать непроторенные пути и предлагать что-то новое, интересное и востребованное для рынка. Очень часто, познакомившись с проектом ещё на старте, правительство Приморья продолжает поддерживать его и дальше, по мере реализации.

Один из таких примеров — проект «Русский карбон» по выпуску сверхлегких инвалидных колясок для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Изначально предприниматели выиграли грант в размере 2 млн рублей на создание прототипа, а позже получили еще 50 млн рублей на запуск серийного производства.

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 5 тыс. колясок ежегодно. Недавно председатель правительства Приморья посетила цех предприятия. Вера Щербина отметила, что на средства гранта закуплено современное оборудование.

Справка «ЗР»

Образовательная программа «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока при поддержке Минвостокразвития России. В подготовке управленцев будут задействованы Высшая школа государственного управления РАНХиГС совместно с ДВФУ и Школой управления Сколково. Ключевые цели программы — поиск, развитие, сопровождение перспективных специалистов и руководителей, обладающих высоким потенциалом, лидерскими, управленческими компетенциями, мотивацией, формирование нового кадрового резерва для государственной службы на Дальнем Востоке и в Арктике.

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