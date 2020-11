China Telecom уже во Владивостоке

Один из ведущих операторов Китая China Telecom спустя 7 лет работы в России добрался до Дальнего Востока, открыв во Владивостоке на прошлой неделе первый региональный офис

Один из ведущих операторов Китая China Telecom спустя 7 лет работы в России добрался до Дальнего Востока, открыв во Владивостоке на прошлой неделе первый региональный офис. Сегодня China Telecom в России имеет все местные лицензии на связь, за исключением голоса. Поэтому в периметр интересов компании попадает исключительно бизнес. Региональным директором ООО «Чайна Телеком» (российская «дочка» China Telecom) на Дальнем Востоке назначена ПЯО Тэнфэй (Бонни). «Мы планируем расширять клиентскую базу в трех дальневосточных регионах, включая B20, B2B, B2G и т.д. Для этих трех категорий клиентов мы будем предоставлять услуги на основе имеющегося опыта в области связи и цифровых реформ в Китае и России. Мы открыты для обсуждения различных бизнес-моделей и персонализированных решений, а также хотим работать с местными компаниями для обеспечения реализации наших проектов. Предполагается, что Дальневосточный офис будет поддерживать высокий темп строительства информационной инфраструктуры на российском Дальнем Востоке и будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в области информационных технологий между Китаем и Россией, - сказала на церемонии открытия офиса г-жа Пяо. «Владивосток является одним из важных регионов для сотрудничества между китайскими и российскими предпринимателями. Создание представительства на Дальнем Востоке будет способствовать развитию сотрудничества наших стран в области информационно-коммуникационных технологий и научно-технических инноваций. Генеральное консульство будет активно поддерживать работу представительства, а также надеется, что представительство будет с самого начала строго соблюдать все местные законы», - отметила заместитель генерального консула КНР во Владивостоке ЛЮ Вэй. Гендиректор ООО «Чайна Телеком» МА Гуани напомнил, что China Telecom стал первым китайским оператором связи, который вышел на российский рынок. По его словам, компания уделяет большое внимание организации новых трансграничных соединений сетей с российскими партнерами. «В настоящее время существуют как прямые соединения, в Суйфэньхэ, Хэйхэ и Маньчжурии, так и непрямые, транзитом через Монголию и Казахстан. «Чайна Телеком» имеет необходимые лицензии на ведение бизнеса в сфере местной связи, построены собственные узлы связи в Москве и Владивостоке, которые дают возможность предоставлять комплексные информационные услуги для китайских и российских компаний», - сказал глава «Чайна Телеком». Заместитель генерального директора China Telecom (Европа) ЮЙ Юань пояснила, что компания накопила богатый практический опыт в реализации крупных проектов, таких как «умный город», электронные государственные службы, городское управление, IOT, «умный дом» и других. «China Telecom также активно участвует в строительстве «Цифрового шелкового пути». Постепенно формируется широкополосная, многоадресная, высококачественная управляемая сеть связи Евразии. Россия является одной из самых близких стран проекта «пояса и пути». Мы надеемся поделиться возможностями цифрового, сетевого и интеллектуального развития с российским правительством и предприятиями, чтобы совместно построить «Цифровой шелковый путь» и поделиться плодами цифровой экономики», - сказала она. На фото: Старт работе Дальневосточного офиса был дан по завершении V Восточного экономического форума. Фото автора Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

