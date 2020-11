Росреестр ответит на "горячие" вопросы

Во Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, 27 сентября, каждый желающий сможет обратиться с вопросами, входящими в компетенцию Управления Росреестра по Приморскому краю

Во Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, 27 сентября, каждый желающий сможет обратиться с вопросами, входящими в компетенцию Управления Росреестра по Приморскому краю, к специалистам отдела правового обеспечения. Как отметили в Управлении, граждане и представители организаций смогут получить интересную для них информацию и проконсультироваться по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказания государственных услуг в сфере ведения госкадастра недвижимости, проведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости, землеустройства, госмониторинга земель, а также по государственной кадастровой оценке, федеральному госнадзору в области геодезии и картографии, земельному надзору и др. Уточним, «горячая линия», на которую в день бесплатной юридической помощи выйдут специалисты отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Приморскому краю, будет работать 27 сентября с 13.00 до 15.00 по телефонам: 260-49-44, 260-49-45, 260-49-46. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

