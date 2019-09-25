Росреестр ответит на "горячие" вопросы

Росреестр ответит на "горячие" вопросы
Новость

25 сентября 2019, 14:46
Во Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, 27 сентября, каждый желающий сможет обратиться с вопросами, входящими в компетенцию Управления Росреестра по Приморскому краю

Во Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, 27 сентября, каждый желающий сможет обратиться с вопросами, входящими в компетенцию Управления Росреестра по Приморскому краю, к специалистам отдела правового обеспечения.

Как отметили в Управлении, граждане и представители организаций смогут получить интересную для них информацию и проконсультироваться по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказания государственных услуг в сфере ведения госкадастра недвижимости, проведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости, землеустройства, госмониторинга земель, а также по государственной кадастровой оценке, федеральному госнадзору в области геодезии и картографии, земельному надзору и др.

Уточним, «горячая линия», на которую в день бесплатной юридической помощи выйдут специалисты отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Приморскому краю, будет работать 27 сентября с 13.00 до 15.00 по телефонам: 260-49-44, 260-49-45, 260-49-46.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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