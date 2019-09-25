Росреестр ответит на "горячие" вопросы

Как отметили в Управлении, граждане и представители организаций смогут получить интересную для них информацию и проконсультироваться по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказания государственных услуг в сфере ведения госкадастра недвижимости, проведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости, землеустройства, госмониторинга земель, а также по государственной кадастровой оценке, федеральному госнадзору в области геодезии и картографии, земельному надзору и др.