В Приморье интернет-трафик абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в четыре раза

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 4 раза. Жители Приморья в своих зарубежных поездках тоже израсходовали интернет-трафика в 4 раза больше, чем в прошлом году. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года.