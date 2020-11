Нелетная погода

Арбитражный суд Приморского края назначил на 6 ноября разбирательство по иску ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" к АО "Международный аэропорт Владивосток"

Арбитражный суд Приморского края назначил на 6 ноября разбирательство по иску ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подведомственно Росавиации) к АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) о взыскании 290 млн рублей за пользование федеральным имуществом. Согласно материалам суда, речь идет «о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 230,772 млн рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 59,186 млн рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты этих средств». В то же время аэропорт считает требования необоснованными. «ФГУП «АГАА» предъявляет требования о взыскании платы за федеральное недвижимое имущество, выведенное из эксплуатации в связи с его непригодностью, не используемое АО «МАВ» и не принадлежащее ему ни на каком праве. В настоящее время правовой дирекцией АО «МАВ» готовится отзыв на исковое заявление о необоснованности требований ФГУП «АГАА», - заявили в пресс-службе аэропорта. ФГУП «АГАА» принадлежит большинство российских аэродромных объектов - взлетно-посадочных полос, перронов и стоянок. Предприятие сдает их в аренду владельцам аэропортовых терминалов. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

