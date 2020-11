Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента

Борис СТУПНИЦКИЙ вновь избран президентом Союза "Приморская торгово-промышленная палата"

Борис СТУПНИЦКИЙ вновь избран президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата». 16 октября в бизнес-зале «Даймонд» отеля Lotte во Владивостоке состоялась отчетно-выборная конференция организации. Президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата» единогласным решением переизбран на новый срок Борис Ступницкий. Также на конференции был утверждён новый состав совета Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и вновь выбран председателем совета Владимир СТЕГНИЙ, заместитель генерального директора ОАО «Тернейлес». Борис Ступницкий возглавляет Союз «Приморская торгово-промышленная палата» с 2014 года. За это время Приморская ТПП заняла одно из лидирующих положений среди территориальных палат Дальневосточного региона. На сегодняшний день деятельность Приморской торгово-промышленной палаты признана соответствующей стандарту. Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

