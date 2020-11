Во Владивостоке открыли первый пункт по раздельному сбору мусора

Приморский экологический оператор и волонтерское движение "Раздельный сбор" запускают во Владивостоке первый пункт приема вторсырья

Приморский экологический оператор и волонтерское движение «Раздельный сбор» запускают во Владивостоке первый пункт приема вторсырья – теперь любой житель сможет сдать макулатуру, стеклянный и пластиковый мусор, батарейки и бытовую технику во вторичную переработку. В открытии пункта приняла участие врио вице-губернатора края Елена Пархоменко и олимпийский чемпион Иван Штыль в четверг, 24 октября. Пункт заработал на территории бывшего мусоросжигательного завода на улице Бородинская. В нескольких помещениях и на открытой площадке разместились контейнеры для сбора отходов – пластика, полиэтилена, картона, бумаги, резины, запчастей от бытовой техники. Как рассказал замгенерального директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, организаторы предусмотрели максимум удобств для желающих сдать вторсырье. Также здесь размещен информационный стенд, насколько важен раздельный сбор, как происходит переработка вторичного сырья. «Весь собранный мусор идет в переработку, в основном на приморские предприятия. В частности, Уссурийский картонный комбинат даже анонсировал увеличение выпуска продукции в связи с открытием этого пункта», – пояснил он. По мнению Елены Пархоменко, запуск пункта сбора вторсырья имеет и другую важную цель – образовательную. «Прежде чем поставить такие контейнеры во дворах домов, нужно людей обучить этому, объяснить, какой мусор подлежит вторичной переработке, как правильно его утилизировать. В том, что люди неравнодушны к раздельному сбору мусора, говорят и опросы, проводимые в крае, и то количество приморцев, которые принимали участие в акциях по сортировке отходов», – подчеркнула замглавы региона. Врио вице-губернатора обозначила, что сейчас разрабатывается программа по внедрению раздельного сбора отходов непосредственно в домах и со следующего года она будет поэтапно внедряться. «Это одно из направлений новой системы по обращению с коммунальными отходами, на которую Приморье перейдет с 2020 года. Есть поручение Губернатора Олега Кожемяко не только внедрить раздельный сбор мусора в регионе, но и привлечь в эту сферу бизнес, уменьшить тариф для тех, кто сортирует отходы», – прокомментировала она. С мнением Елены Пархоменко о том, что раздельный сбор мусора должен стать для приморцев такой же нормой жизни, как, например, за границей, согласен и пловец Иван Штыль. «Часто бываю на соревнованиях за рубежом и вижу, что сортировка отходов для людей – в порядке вещей, это норма жизни. Лично моя семья давно сортирует мусор, собираемый в нашем доме. И если раньше это воспринималось как какая-то игра, то теперь для меня это такая же привычка, как и почистить зубы», – поделился Иван Штыль. Новый пункт приема вторсырья будет работать в рабочие дни с 18.00 до 19.30, в выходные с 10.00 до 15.00 по адресу: улица Бородинская, 28, территория бывшего спецзавода. Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%. Всего в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter