Первый форум экспортеров "Экспортный потенциал Приморья" состоится во Владивостоке

— Экспорт долгое время ассоциировался только с продажей товаров местного производства за границу. Мы помогаем экспортерам адаптировать свой товар для зарубежного покупателя и вывести его на новый рынок. Сейчас нужно учитывать, что в Приморье приезжает много иностранцев и они становятся потребителями услуг наших предпринимателей. Мы, обладая знаниями о предпочтениях зарубежных гостей, поможем малому бизнесу выйти на новый уровень. Ведь вызов заключается не только в том, чтобы на высоком уровне работать с существующем турпотоком, нужно сформировать такой турпродукт для иностранцев, чтобы из тысяч возможных направлений для путешествия, они выбирали именно Приморье, — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.